¿Una nueva Filomena? La borrasca Francis y un chorro de aire polar amenazan con desplomar la cota de nieve

Quien haya ojeado algunas cuentas de la red social X especializadas en meteorología habrá leído que tras un fin de semana marcado por las lluvias torrenciales en la Comunitat Valenciana, la entrada de acción de otra borrasca, de nombre Francis, en conjunción con un chorro de frío ártico podría provocar otra nevada histórica como la que trajo consigo Filomena en 2021. Coincidiendo casi en el tiempo (tanto Francis como Filomena afectaron la península ibérica la primera semana de enero), algunos modelos predictivos prevén nevadas copiosas a muy baja altitud en todo el arco mediterráneo.

Pero.. qué hay de cierto en esto. ¿Son fiables esos modelos? ¿Qué opinan los expertos? ¿De dónde sale este aviso por nevadas? ¿Se puede hablar de una Filomena 2.0? Lo cierto es que el origen de estas informaciones radica en los escenarios previstos por el modelo de predicción europeo en el que, a falta de que avancen los días, se prevé que a partir de este fin de semana las condiciones meteorológicas de Europa y, en especial, de la península ibérica se vean alteradas por la entrada de la borrasca Francis procedente del océano Atlántico y cómo se verá afectada por un chorro polar que desplomaría las temperaturas en todo el continente y también en España. Por una parte, la borrasca traerá consigo aire cálido y cargado de humedad procedente del trópico; por otro, el chorro polar desplazará una masa de aire extremadamente frío procedente del norte del continente que, por un bloqueo atmosférico, podrá descender más allá de los pirineos hasta adentrarse en zonas tradicionalmente más cálidas, como el área mediterránea.

Está previsto que ambas masas de aire choquen sobre la península ibérica entre el domingo y el martes, tal como explica un experto de Meteored, y será entonces cuando se puedan producir las nevadas a cotas especialmente bajas.

Según los expertos, la clave del episodio será el punto de encuentro entre ambas masas. Allí donde la masa cálida y humeda choque con el frío ártico.Si se produce muy al norte, nevaá en lugares habituales como los Pirineos o la cordillera cantábrica. Sin embargo, si el frente frío logra descender más antes de encontrarse con la masa de aire húmero, la nevada podría ser bastante extensa e importante, insisten desde Meteored.

La predicción de la Aemet

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) coinciden con Meteored en la incertidumbre y en la falta de concreción sobre si habrá una nevada generalizada o no. Insisten en que en primer lugar la borrasca Francis dejará lluvias durante el fin de semana: "Dejará el día 1 lluvias intensas en Canarias. A partir del viernes 2 provocará lluvias abundantes en el oeste, centro y sur peninsular. El día 4, además, una masa de aire muy frío llegará a nuestro país. Como resultado, podría nevar en cotas muy bajas". En este sentido, hacen hincapié en que la incertidumbre "es muy alta todavía". Matizan que el domingo las mayores probabilidades de nevada "se darán en las zonas del centro y este de la Península. Con la información disponible actualmente, la probabilidad de superar 2 l/m² alcanza un máximo del 50 %."

Según los modelos con los que trabaja la Aemet, será a partir del lunes cuando aumentaría la zona en la que podrían registrarse nevadas "con un 50 % de probabilidad de superar 2 l/m² en el interior oriental peninsular, e incluso en puntos de Andalucía oriental y sureste de Castilla-La Mancha la probabilidad sería mayor".

Más allá de las nevadas, los expertos coinciden en que la conjunción de ambos fenómenos provocarán lluvias y heladas intensas.