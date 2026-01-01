Eleanor Sofía, primera valenciana en nacer en 2026

Eran las 00.06 horas de este 1 de enero de 2026 cuando Eleanor Sofía ha llegado al mundo en el hospital General Universitario de Castellón. Con un peso de 2,975 kilos, la pequeña se ha convertido en el primer bebé en nacer en este nuevo año en la red de hospitales públicos de la Comunitat Valenciana, como así ha informado la Conselleria de Sanidad esta mañana. "Tanto la madre como la niña están bien", han explicado fuentes oficiales. Se ha retrasado un minuto con respecto a Adrián, el primer bebé en nacer en 2025, que lo hizo a las 00.05 horas. Pero Eleanor Sofía ha llegado cuando en muchos lugares aún se repartían besos y abrazos después de las campanadas y cuando muchos valencianos y valencianas celebraban la llegada del año 2026.

Eleanor Sofía, primer bebé del 2026 en la Comunitat Valenciana. / GVA

En Valencia y Alicante

En la provincia de Valencia, la primera en llegar también ha sido una niña: Carmela, quien ha pesado 3,610 kilos y ha nacido a las 00.23 horas en el hospital La Fe de València. En este mismo centro, nació también Mariela, la primera de la provincia a principios de 2025.

Un poco más se ha retrasado Elena, también niña, quien se ha convertido en la primera bebé en nacer en la provincia de Alicante. En su caso, el parto ha concluido a las dos de la madrugada con la llegada de la alicantina, con un peso de 3.090 kilos, al paritorio del Hospital General Universitario Doctor Balmis. Con su nacimiento, en las dos primeras horas del nuevo año, ya han llegado nuevos bebés a las tres provincias de la Comunitat Valenciana.