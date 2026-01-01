Una recogida de firmas pide nombrar “Persona del año” a la jueza de la dana

“La jueza Nuria Ruiz Tobarra, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja, ha demostrado un compromiso excepcional en la investigación de las causas y consecuencias de la dana”. Así reconocen cientos de personas la labor que ha desarrollado durante la instrucción de la causa del 29-O la ya conocida como “jueza de la dana”. Una labor que merece una distinción, consideran cientos de personas, que ya han firmado una petición iniciada en Change.org para que la magistrada sea nombrada “Persona del año”. Ya tiene más de 300 firmas, entre ellas, algunas de familiares de víctimas mortales de la catástrofe.

La petición comienza indicando que la devastación causada por las danas en España ha sido “un desafío constante para las comunidades afectadas”. “Estas tormentas severas no solo destruyen viviendas y bienes, sino que también ponen en peligro vidas, dejando un impacto duradero en el medio ambiente y la economía local”, continúa la promotora de la campaña de firmas. Por eso, considera que, “en tiempos tan difíciles, la labor de aquellos que se dedican a investigar y buscar soluciones para estos problemas merece ser reconocida”.

Juzgados de Catarroja. / M.A. Montesinos

"Trabajo incansable"

Es el caso, consideran los firmantes, de la jueza Nuria Ruiz Tobarra, del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Catarroja. Creen, y es una visión extendida entre los familiares de los fallecidos, que “ha demostrado un compromiso excepcional en la investigación de las causas y consecuencias de la dana”.

“Su trabajo incansable no solo busca justicia para las víctimas, sino que también contribuye a la comprensión y prevención de futuros desastres de este tipo”, reconoce la petición, que alude también a “su dedicación e integridad”, que “han sido fundamentales en la gestión de crisis naturales que, de otro modo, hubieran tenido un impacto mucho mayor”. Sobre todo, inciden, ha contribuido “a la búsqueda de la verdad”.

Persona del año

Por eso, proponen un nombramiento sin más contraprestación que la de mostrar el agradecimiento y la confianza de toda la gente que vive pendiente del avance de la causa. “Nombrar a la jueza Nuria Ruiz Tobarra como "Persona del Año" no solo sería un reconocimiento bien merecido, sino también una forma de destacar la importancia de la justicia y la investigación en la gestión de desastres naturales”, consideran los firmantes. Creen que, al hacerlo, se enviará un mensaje poderoso sobre el valor del compromiso y el liderazgo en tiempos de crisis.

“Firma esta petición para apoyar la propuesta de honrar a la jueza Nuria Ruiz Tobarra por su extraordinario servicio y dedicación en la búsqueda de la justicia y la protección de nuestras comunidades frente a los desastres naturales”, concluye el texto de la petición, que ha llegado estos días a las asociaciones de familiares de víctimas de la dana, y con ello se ha amplificado en más de un centenar de firmas en pocas horas. Ya supera los tres centenares.