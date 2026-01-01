Los valencianos dan la bienvenida a 2026

Tal como marca la tradición, con la última campanada del año la Comunitat Valenciana ha puesto fin a 2025 y ha dado la bienvenida al año nuevo. 2026 ya está aquí y los valencianos lo han celebrado con las típicas doce uvas y quienes han podido con el cotillón. En la capital, el epicentro de las celebraciones ha vuelto a ser la Plaza del Ayuntamiento. Desde primera hora de la tarde, el entorno del consistorio se había convertido ya en una fiesta con la celebración de la 'Nochevieja infantil' para los más pequeño. Sin embargo, a medida que ha ido avanzando el día la policía ha ido blindado la plaza para prepararla para las campanadas.

Desde las 22:00 horas, 33.000 personas han accedido al interior de la plaza por uno de los 5 accesos previstos. El consistorio había organizado una fiesta de fin de año en la plaza con espectáculo musical para amenizar las campanadas. Desde el primer momento, el ambiente festivo se ha apoderado de las miles de personas que han decidido pasar las últimas horas de 2025 en la plaza del ayuntamiento.

València despide el 2025 y da la bienvenida al 2026 /

Además de las campanadas, el plato fuerte de la noche ha llegado con el disparo del castillo de fuego artificiales con el que València ha dado la bienvenida a 2026. Con la última de las campanadas, la pirotecnia Vulcano ha pulsado el botón de inicio del supercastillo que ha iluminado los primeros minutos del año con más de 1.700 kilos de pólvora.

La seguridad ha sido una de las claves de la noche. Agentes de seguridad han controlado el acceso a la plaza para evitar la entrada de vidrio, metal y otros materiales peligrosos.

Además de quienes se han dado cita en la plaza, se estima que durante esta noche más de 100.000 personas hayan celebrado la Nochevieja en alguna de las 240 discotecas o locales de ocio de la capital valenciana. Tal como confirma la tendencia, se trata de una de las noches más rentables para el sector y, a diferencia de la Nochebuena o la Navidad, la celebración de la última noche del año fuera de casa en compañía de familiares o amigos se consolida con modas como el tardeo y las fiestas preuvas.