El alcalde de Almussafes tras declarar en Ferraz: "Me han asegurado que no hay ninguna prueba en mi contra"

El alcalde de Almussafes, Toni González, ha comparecido esta mañana ante el órgano del PSOE que está investigando una denuncia de acoso laboral y sexual presentada por una militante y empleada municipal. La declaración llega semanas después de que estallara el escándalo por este caso de presunto acoso, y que ha motivado que sea apartado del partido y de los órganos de dirección.

"Estoy plenamente tranquilo", ha señalado González en un comunicado. Según su testimonio, durante la comparecencia se le ha trasladado que no hay pruebas en su contra, "únicamente el testimonio de la denunciante". Por su parte, González adelanta que va a presentar "pruebas testificales y actas notariales que acreditan que las acusaciones son falsas".

"A partir de ahora hay que dejar trabajar al CADE, en cuya objetividad confío plenamente, y seguir trabajando, en cuerpo y alma y exclusivamente, por los vecinos y vecinas de Almussafes", concluye el breve comunicado, que subraya que se trata de un órgano interno, no un organismo judicial.

Como viene contando este diario, la crisis por este caso se ha convertido en un problema interno para el PSPV, después de el grupo municipal y la agrupación hayan tomado públicamente partido por el alcalde. La dirección autonómica ha exigido a la agrupación que no "estigmatice" a la denunciante.