Alerta por nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Qué llevar en el coche en caso de nevada?

Las previsiones de frío extremo y nevadas en cotas muy bajas he hecho saltar todas las alarmas. La llegada de la borrasca Francis y de un chorro de frío polar procedente del norte de Europa podrían cubrir de nieve parte del país a partir del fin de semana, tal como muestran algunos de los modelos de predicción.

De lo que no cabe duda es que a partir del domingo los termómetros se desplomarán como consecuencia de la entrada de una lengua polar que, inusualmente, golpeará de lleno la península ibérica. Se espera que a partir de ese día las temperaturas caigan en picado una media de 10 grados y lo peor podría llegar entre los días 5 y 6 de enero.

Con esta predicción del tiempo, y los antecedentes que dejó la nevada histórica de la borrasca Filomena con miles de vehículos atrapados en las autovías, como en la A-3 en Buñol (apenas a 30 kilómetros de València), no cabe duda de que hay que ir bien preparado ante la posibilidad de nevadas copiosas y la aparición de placas de hielo.

Una de las estampas que dejó Filomena en el interior de la Comunitat Valenciana / L-EMV

Por eso, desde la DGT y el 112, coincidiendo con el aviso de cada temporal, se recomienda en primer lugar evitar la carretera los días de mayor riesgos (especialmente en las zonas donde se prevean nevadas más copiosas) y, en caso de viajar, tomar medidas y llevar siempre en el coche material para estar preparado

¿Qué llevar en el coche en caso de nevada?

Llevar siempre el móvil cargado y batería de repuesto. Cadenas para la nieve. Meter en el coche mantas y ropa de abrigo, sobre todo guantes para poder poner las cadenas si es necesario. Tener preparado un pequeño botiquín. Llevar algo de comida y agua. Linterna y algunas herramientas básicas. Una radio a pilas puede ser muy útil. Llenar el depósito de combustible. Dejar una rendija en la ventanilla para ventilar, por precaución en relación a los gases del escape. Permanecer en el interior del automóvil. El 112 aconseja mantener el motor del vehículo en funcionamiento y garantizar la correcta salida de humos del motor También la calefacción del vehículo encendida. No quedarse dormido. Comprobar que se mantiene libre la salida del tubo de escape. Si es necesario abandonar el coche, colocar un pañuelo, preferiblemente de color llamativo, en la antena para facilitar su localización en caso de que quedara tapado por la nieve.

La predicción de la Aemet

Desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) insisten la incertidumbre y en la falta de concreción sobre si habrá una nevada generalizada o no. Hacen en que en primer lugar la borrasca Francis dejará lluvias durante el fin de semana: "Dejará el día 1 lluvias intensas en Canarias. A partir del viernes 2 provocará lluvias abundantes en el oeste, centro y sur peninsular. El día 4, además, una masa de aire muy frío llegará a nuestro país. Como resultado, podría nevar en cotas muy bajas". En este sentido, hacen hincapié en que la incertidumbre "es muy alta todavía". Matizan que el domingo las mayores probabilidades de nevada "se darán en las zonas del centro y este de la Península. Con la información disponible actualmente, la probabilidad de superar 2 l/m² alcanza un máximo del 50 %."