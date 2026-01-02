El 'barco fantasma' abandonado desde hace cinco años en la costa de Castellón pone rumbo a Albania
El 'Caribana Express' causó problemas de riesgo y contaminación en PortCastelló y, tras gestiones, fue trasladado al puerto de Vinaròs en septiembre de 2024
Javier Flores
El buque Caribana Express, un carguero en los últimos años en peligro de hundimiento que operaba en el mar Mediterráneo entre la costa levantina y el norte de África, con bandera panameña, y que fue inmovilizado en Castelló hace cinco años y trasladado a Vinaròs posteriormente tras ser declarado en abandono, salió este miércoles del puerto de la capital del Baix Maestrat con dirección a Albania, que será su destino final.
El Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Castellón aprobó a principios del 2025 la adjudicación del buque a Batimarine Owner, SHK, que presentó oferta por importe de 395.000 euros.
El Caribana Express causó problemas de riesgo y contaminación en PortCastelló y, tras gestiones, fue trasladado al puerto de Vinaròs en septiembre de 2024, donde se le ha fondeado y amarrado para evitar peligros hasta este miércoles, cuando partió a tierras albanesas.
92 metros de eslora
Se trata de un carguero de 92,41 metros de eslora (longitud) y 18 metros de manga (ancho). Durante muchos años operó con bandera panameña y realizaba rutas en el Mediterráneo entre las costas de Levante español, Grecia y el norte de África.
