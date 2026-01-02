La borrasca Francis pone en alerta amarilla por lluvias el sur de Valencia

Comienzan a caer las fichas del dominó de cara a unos días de extrema complejidad meteorológica. La llegada de la borrasca Francis a la Comunitat Valenciana ha hecho que la Agencia Estatal de Meteorología emita un aviso amarillo por lluvias intensas para el domingo en el sur de la provincia de Valencia y el norte de la de Alicante.

Tal como habían anunciado la mayoría de los modelos meteorólogicos, la primera fase del temporal previsto desde este fin de semana hasta pasado el día de Reyes comenzará el domingo con la entrada de la borrasca Francis procedente del oceáno Atlántico. Se espera que una masa de aire caliente y húmedo procedente del trópico (y que ha está afectado a las islas Canarias) llegue a la Comunitat Valenciana y provoque lluvias que podrían ser localmente muy intensas en la franja litoral comprendida entre el sur de la provincia de Valencia el norte de la de Alicante.

Desde la Agencia Estatal de Meteorología informan que la borrasca Francis se situará el domingo en la zona del golfo de Cádiz, transportando una masa de aire subtropical, templado y húmedo. En la Comunitat Valenciana el viento soplará de gregal (nordeste), con lluvias a partir de mañana por la noche, que pueden ser persistentes.

El día clave para las nevadas

La siguiente ficha del dominó llegará apenas unas horas después. Entre el domingo y el lunes se prevé que los termómetros se desplomen. Será entonces cuando esa masa de aire húmedo (que estará dejando lluvias en la costa) choque con otra lengua de aire muy frío procedente del norte. El choque entre ambas masas de aire podría dejar nevadas en cotas insólitamente bajas en toda la Comunitat Valenciana.