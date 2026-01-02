La gripe da una tregua en plena Navidad a la espera de un posible repunte tras las fiestas

La gripe está en caída -casi libre- en la Comunitat Valenciana; al menos, por el momento. Así se refleja en el último informe del Sistema de Vigilancia de Infecciones Respiratorias Agudas (Sivira), con los datos correspondientes a la semana del 22 al 28 de diciembre, el cual registra un descenso de la incidencia de 300,6 puntos en solo siete días. Esta caída sitúa la transmisión de virus respiratorios -suma todas las enfermedades- en 885,9 casos por cada 100.000 habitantes y acerca mucho el dato a la media nacional -estaba muy alejada en las semanas previas- que está, en estos momentos en 834,1 puntos. Además, por primera vez en cuatro semanas, la curva cae por debajo del millar de puntos.

Otros datos

En el caso concreto de la gripe, el descenso es de 104,5 puntos hasta situarse en 227,7; hace siete días era de 332,2. También desciende la incidencia del virus respiratorio sincitial (VRS), causante de la bronquitis, hasta los 70,9 puntos, son 37,1 menos que hace una semana. En cambio, la covid crece levemente 5,2 puntos hasta situarse en 21,4.

La ralentización de la transmisión se produce, principalmente, por la caída notable entre los menores de 4 años, cuya incidencia es 1.167,2 puntos inferior a la de la semana anterior, y en la franja entre 5 y 14 años; en el resto, también se ve un descenso aunque menos acusado. Cabe recordar que los menores suelen ser los primeros en contagiarse -es un clásico de la 'vuelta al cole' en septiembre- y, también, los primeros en registrar el fin de la ola, por lo que podrían anticipar lo que ocurrirá en las próximas semanas.

¿Y tras las fiestas?

El dato del último Sivira es esperanzador y podría marcar el fin de la ola de gripe, que ha sido más virulenta que en años anteriores debido, entre otros factores, a la variante 'K', klado, cuya mutación ha provocado una "menor efectividad" de la vacuna, aunque como han insistido desde Sanidad, esta sigue protegiendo frente a "casos graves" y evita "muertes", por lo que sigue siendo totalmente recomendable inoculársela.

Habrá que esperar a las dos próximas semanas para ver si se confirma el descenso o se registra una nueva crecida al finalizar las fiestas navideñas; esto es lo que suele ocurrir habitualmente y, por eso, el pico de la gripe llega entre principios y finales de enero, con el consecuente aumento de la presión asistencial, un fenómeno que ha llegado este mes de diciembre. Cabe tener en cuenta que la acumulación de días festivos a las puertas del fin de semana podría haber provocado un efecto desmovilizador entre los pacientes, que habrían podido optar por no acudir al médico, aunque se verá en las próximas semanas.

Un 14 % más de vacunados que en 2024 El ritmo de vacunación frente a la gripe este año avanza a mejor rumbo que el pasado año a estas alturas del año. Según lo difundido por la Conselleria de Sanidad, se han administrado 1.152.296 dosis hasta el cierre de 2025, lo que supone un 14 % más que en el mismo periodo del pasado año, cuando se inocularon 1.012.609 unidades. Pro provincias, Valencia lidera el incremento con un 16,6 % más que en 2024, seguida por Castellón (12,2 %) y Alicante (10,8 %). Los datos preliminares del European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) indican que, en la temporada actual, la vacuna antigripal está ofreciendo una protección clínicamente relevante frente a los virus circulantes, con un comportamiento al menos comparable, e incluso más favorable, al observado en temporadas recientes.

Ola temprana, pero similar

La prontitud de la ola de gripe ha pillado a casi todos por sorpresa. Los pocos refuerzos de personal -273 anunció el departamento de Marciano Gómez- se activaron a principios de diciembre, en lo peor de la ola. Y los expertos consultados por Levante-EMV en las últimas semanas -la presidenta de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària (Sovamfic), Mª Ángeles Medina, o el epidemiólogo Salvador Peiró, entre otros- tampoco encontraban una causa concreta para la ola temprana, aunque sí que reconocían que entra dentro de los parámetros plausibles. Cada temporada, aun con sus similitudes, tiene sus diferencias. Unas tiene su pico más al inicio del invierno, como podría ser esta; otras lo tiene retrasado, a finales de enero, como ocurrió el año pasado; y otras registran dos picos diferentes.

"Con los datos disponibles hasta el momento, no se está observando un aumento de la gravedad respecto a la temporada pasada -, relataba la subdirectora general de Prevención y Formación de la Salud, Mara Garcés, la subdirectora general de Prevención y Promoción de la Salud, Mara Garcés, antes de la Navidad-. La mayoría de casos son leves o moderados y los casos graves se concentran, como cada año, en personas mayores, con enfermedades crónicas o inmunodeprimidas".