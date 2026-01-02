Llorca se fija como objetivo de 2026 bajar la polarización pese al choque total con Sánchez

En línea con el cambio de paso narrativo mantenido desde el relevo en el Palau, el jefe del Consell Juanfran Pérez Llorca lanzó como mensaje político este 31 de diciembre una petición: "Entre todos tenemos que rebajar el tono". Fue en su primer discurso de fin de año, grabado en Utiel, donde fallecieron seis personas el día de la dana del 24 de octubre de 2024. La misma ciudad que ha elegido À Punt para retransmitir las campanadas de la Nochevieja este año.

Además de los mensajes relativos a la dana o las reivindicaciones tradicionales, el presidente de la Generalitat se centró en la polarización, de la que asegura: "La polarización de nuestras vidas no es sostenible. Entre todos tenemos que rebajar el tono. A escucharnos más. Yo me comprometo a hacerlo y espero que todos trabajemos para que se pueda conseguir". Aunque inmediatamente antes de pronunciar el alegato contra la polarización, Pérez Llorca sacaba pecho del "nuevo tiempo político que se abrió hace más de dos años en esta comunidad": "Un tiempo -dijo- de cambio en el que se ha vuelto a trabajar por la convivencia entre todos y no para confrontar o imponer una ideología".

Por ello Pérez Llorca asegura que aboga por "la convivencia y estabilidad. Porque la estabilidad es la que hace posible consolidar iniciativas, fortalecer los proyectos y cultivar esa confianza que los ciudadanos tienen que tener en las instituciones. La confianza en que las cosas avanzarán teniendo un sentido de utilidad para mejorar la vida de las personas".

Un año de reproches y leyes recurridas

La 'crida' de Llorca al entendimiento llega en un momento marcado por el signo de la confrontación. A nivel global y también local, con el contexto de la dana. Las últimas horas del año han estado marcadas, como el resto de 2025, por los reproches cruzados, como los que se dieron entre Alberto Núñez Feijóo y las máximas responsables del PSPV en la C. Valenciana a costa de la gestión de aquella tragedia. También hubo encontronazos con Pérez Llorca a cuenta de las obras de reconstrucción para prevenir nuevas inundaciones.

La líder del PSPV, Diana Morant, trasladó en la víspera de Nochevieja una ruptura total con Pérez Llorca, verbalizando la decisión de no sentarse con el Consell a negociar la renovación de los órganos estatutarios. Mientras, en la sala de prensa del Consell el nuevo portavoz Miguel Barrachina mantiene el relato de Mazón sembrando dudas sobre competencias en la emergencia y la actuación del Gobierno el fatídico 29 de octubre de 2024.

Ese es el clima por la dana. Pero al margen de esto, el contexto no es mucho mejor. Cada parcela política es una trinchera entre el PSPV-PSOE y PP-Vox. El Gobierno tiene cuatro leyes valencianas camino del Tribunal Constitucional: la ley de la costa, los cambios en la ley trans, el decreto ley 6/2025 sobre intervención administrativa ambiental y un decreto ley sobre la gestión de los puertos autonómicas.

A ella se añade la ley de concordia, que derogó la de memoria democrática del Botànic, que ya está en el Constitucional. También hay conflicto en torno a la ley de libertad educativa. En sentido contrario, el Consell también ha cuestionado recientemente en los tribunales la ley de amnistía o en las actuaciones legislativas del reparto de menores no acompañados.

Lo único parecido a un signo de deshielo que dejan estas fechas es la carta enviada hace unos días por el ministro Ángel Víctor Torres al Consell, en la que plantea activar la comisión mixta para abordar la reconstrucción de la dana (más de un año y dos meses después) de la que estuvieron hablando Pedro Sánchez y Pérez Llorca en la Moncloa. De alguna manera, esto supone un cambio de paso, superando el cordón sanitario impuesto a Mazón, aunque el tono de la carta, recordando el "apoyo permanente" del Gobierno, evidencia que todavía está lejos de recuperarse la confianza mutua.

Al margen de la polarización, Llorca se comprometió en su primer discurso de fin de año como jefe del Consell a "que ningún vecino vuelva a pasar miedo cuando llueva: "Para ello hablaré y colaboraré con todas las administraciones públicas, sean del color político que sean. Es mi compromiso personal", dijo.

Gestos con las víctimas

"Un año después la Comunitat Valenciana sigue recuperándose de la peor catástrofe de su historia", dijo Pérez Llorca, que tuvo gestos con las víctimas. "Una tragedia cuyas víctimas están en nuestro recuerdo y a cuyas familias quiero reiterar mi empatía, cariño y atención. Al igual que a los miles de afectados y damnificados, a quienes quiero trasladar que la reconstrucción sigue avanzando, que muchas personas recuperan ya la normalidad y que la Generalitat sigue comprometida, con hechos y recursos, hasta que la recuperación sea completa".

Por otro lado, Llorca se compromete a "seguir bajando los impuestos a las rentas bajas y medias" sin afectar al gasto social, y destacó la buena marcha de la economía que atribuye al pacto con Vox, que no menciona. "La estabilidad institucional conseguida gracias al pacto de las Corts nos ha permitido sacar adelante iniciativas que están impulsando nuestra economía. Se pagan menos impuestos, hay menos burocracia. Este 2025, la economía valenciana ha crecido más de lo esperado como confirman los indicadores de creación de empresas y empleo. Hoy por primera vez en la historia trabajan en la Comunitat Valenciana casi dos millones y medio de personas", arguye el jefe del Consell.

El problema de la vivienda

Por último, tuvo palabras para el actual principal problema social. "La vivienda no puede convertirse en un lujo para nuestros jóvenes. Demasiados años sin hacer nada. Ahora toca hacer mucho y toca hacerlo deprisa", ha asegurado deslizando una crítica velada a los ocho años de gobierno del Botànic. "La vivienda -ha continuado Pérez Llorca- es un derecho fundamental y debemos garantizarla desde el conjunto del Estado. Todas las administraciones públicas debemos trabajar para garantizar que nuestros jóvenes y nuestras familias puedan tener un techo bajo el que construir una vida".

Según el presidente de la Generalitat, el Plan Vive de la Generalitat, presentado por su antecesor Carlos Mazón "ya está impulsando la construcción de miles de viviendas de protección pública. Hemos reducido los impuestos en la compra de vivienda. Pero esto no lo podemos hacer solos". De ahí que apela "al consenso de una cuestión de Estado, como lo es la vivienda, para que el Gobierno de España contribuya también uniéndose al Plan Vive y rebajando el IVA a la compra de la vivienda. Esto no es política, no es ideología. Es sentido común", reivindicó.