Tribunales
Los mensajes de Feijóo a Mazón que omitió a la jueza de la dana: "Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"
El líder del PP remite al juzgado de la dana un acta notarial con los mensajes que envió a Mazón y que omitió en su primer escrito del 24 de diciembre a la causa de la dana que investiga las 230 muertes del 29 de octubre de 2024
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha remitido a la jueza de la dana los mensajes que escribió el 29 de octubre de 2024 a Carlos Mazón, entonces presidente de la Generalitat, en plena emergencia de la dana y poco antes de que se enviara el Es Alert de las 20.11 horas. Unos mensajes que Núñez Feijóo omitió en su primera respuesta a la jueza de la dana ya que se solo transcribió en el acta notarial las respuestas de Mazón.
El primer mensaje de Feijóo a Mazón lo escribió antes de que la provincia de València recibiera el Es Alert de las 20.11 horas. El líder del PP escribe a Mazón a las 19.59 horas: «Amigo Carlos. Os mando a todos los ciudadanos de la comunicat (sic) valenciana mi solidaridad y ánimo para superar esta situación. Estoy a la orden para lo q toda la organización y yo mismo podamos ser de utilidad. Un fuerte abrazo».
Un mensaje al que Mazón contestó, a las 20.08 horas. "Gracias Presi", le escribe a las 20.08 horas. Y apenas un minuto después, a las 20.09 horas, insiste: "Luego te cuento. Se está jodiendo cada minuto". Y otro a las 20.15 horas: "Noche larga por delante". Mensajes que escribió después de su larga comida en El Ventorro y antes de su llegada al Cecopi. Por la franja horaria, todos estos mensajes el presidente de la Generalitat los envió desde el coche de camino a l'Eliana sin conocer detalles de la emergencia, ya que como han demostrado las cámaras del Centro de Coordinación de Emergencias, Mazón no llegó hasta las 20.28 horas.
En la siguiente comunicación Feijóo aconseja a Mazón «Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación…. Es la clave», según los mensajes de Feijóo que acaba de adelantar ABC y en los que también se interesa por cuál ministro tenía la Generalitat de "referencia", en una jornada tan complidada. Y dado que el presidente del Gobiermo, Pedro Sánchez, se encontraba de viaje oficial a la India.
Suscríbete para seguir leyendo
- Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
- Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
- La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia
- Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Aemet anuncia lluvias y tormentas 'muy fuertes' en Valencia para el último fin de semana del año
- Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
- Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
- Hambre y frío en València: adiós al menú diario de comida caliente para personas sin hogar