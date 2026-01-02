Última hora del temporal de frío y nieve en Valencia

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha emitido un aviso especial por lluvias y nevadas en la Comunitat Valenciana a causa de la borrasca Francis a partir de mañana sábado y hasta la festividad de los Reyes Magos, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Este sábado podrían empezar los chubascos en la zona del cabo de la Nao y el domingo y el lunes se registrarán precipitaciones en forma de nieve en cotas muy bajas, especialmente relevantes en el interior de Castellón y Valencia, y en la comarca alicantina de l'Alcoià, con descenso de las temperaturas.

Movilidad de carreteras

Emergencias pide atención con la seguridad vial y la circulación en la red de carreteras en días en los que se espera una mayor movilidad, y recuerda que en caso de emergencia se llame al 112.