En Directo
Última hora del temporal de frío y nieve en Valencia
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha emitido un aviso especial por lluvias y nevadas en la Comunitat Valenciana a causa de la borrasca Francis a partir de mañana sábado y hasta la festividad de los Reyes Magos, según la Agencia Estatal de Meteorología.
Este sábado podrían empezar los chubascos en la zona del cabo de la Nao y el domingo y el lunes se registrarán precipitaciones en forma de nieve en cotas muy bajas, especialmente relevantes en el interior de Castellón y Valencia, y en la comarca alicantina de l'Alcoià, con descenso de las temperaturas.
Movilidad de carreteras
Emergencias pide atención con la seguridad vial y la circulación en la red de carreteras en días en los que se espera una mayor movilidad, y recuerda que en caso de emergencia se llame al 112.
La borrasca Francis pone en alerta amarilla por lluvias el sur de Valencia
Comienzan a caer las fichas del dominó de cara a unos días de extrema complejidad meteorológica. La llegada de la borrasca Francis a la Comunitat Valenciana ha hecho que la Agencia Estatal de Meteorología emita un aviso amarillo por lluvias intensas para el domingo en el sur de la provincia de Valencia y el norte de la de Alicante.
Un temporal en dos tiempos: lluvias el fin de semana y nieve el lunes
La borrasca Francis traerá, a partir de mañana, un temporal invernal a la Comunitat Valenciana. Según explican desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el temporal se desarrollará en dos fases. La primera llegará este fin de semana con un episodio de lluvias, que podría dejar "chubascos localmente fuertes o persistentes" a partir de la tarde del sábado y que activará el domingo una alerta amarilla por lluvias en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante. La segunda fase de este temporal invernal comenzará el lunes con la entrada de "aire muy frío" que podría provocar nevadas en zonas del interior de Castellón, de Valencia y del norte de Alicante a cotas relativamente bajas.
Requena pide a sus vecinos almacenar comida para una semana ante el riesgo de nevadas desde el domingo
El Ayuntamiento de Requena recomienda a todos los vecinos de la población que almacenen comida y combustible ante el riesgo de nevadas previstas desde el domingo. El consistorio ha celebrado una reunión de coordinación ante el temporal y ha emitido varias recomendaciones a través de sus redes sociales para evitar situaciones comos las que se vivieron en el municipio durante la nevada histórica que los aisló en 2017. Una nevada histórica aisló Requena y la dejó sin suministro eléctrico ni comunicaciones durante días.
Seguridad víal
Emergencias pide atención con la seguridad vial y la circulación en la red de carreteras en días en los que se espera una mayor movilidad, y recuerda que en caso de emergencia se llame al 1 1 2.
Según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se va a producir un cambio de tiempo que se va a desarrollar en dos fases.
Primero habrá un temporal de lluvias desde mañana sábado por la noche y el domingo, y, a partir del lunes, una entrada de aire muy frío va a provocar nevadas en zonas de interior de Castellón, Valencia y norte de Alicante.
Con viento de nordeste, las precipitaciones más abundantes se registrarán en el sur de Valencia y norte de Alicante, las mejor expuestas al gregal. En estas zonas serán persistentes y localmente fuertes.
Aemet ha establecido el aviso amarillo (peligro bajo) para el domingo por la mañana en el litoral norte de Alicante y el litoral sur de Valencia por precipitación acumulada de 20 litros por metro cuadrado en una hora.
¿Cuándo nevará?
El sábado podrían empezar los chubascos en la zona del cabo de la Nao y el domingo y el lunes se registrarán precipitaciones en forma de nieve en cotas muy bajas, especialmente relevantes en el interior de Castellón y Valencia, y en la comarca alicantina de l'Alcoià, con descenso de las temperaturas.
Aviso especial por lluvias y nevadas
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha emitido un aviso especial por lluvias y nevadas en la Comunitat Valenciana a causa de la borrasca Francis a partir de mañana sábado y hasta la festividad de los Reyes Magos.
