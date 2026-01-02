Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora del temporal de frío y nieve en Valencia

Este sábado podrían empezar los chubascos en la zona del cabo de la Nao y el domingo y el lunes se registrarán precipitaciones en forma de nieve

Las imágenes de Morella cubierta de nieve en Navidad

Las imágenes de Morella cubierta de nieve en Navidad

Íñigo Roy

Lluís Pérez

València

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha emitido un aviso especial por lluvias y nevadas en la Comunitat Valenciana a causa de la borrasca Francis a partir de mañana sábado y hasta la festividad de los Reyes Magos, según la Agencia Estatal de Meteorología.

Este sábado podrían empezar los chubascos en la zona del cabo de la Nao y el domingo y el lunes se registrarán precipitaciones en forma de nieve en cotas muy bajas, especialmente relevantes en el interior de Castellón y Valencia, y en la comarca alicantina de l'Alcoià, con descenso de las temperaturas.

Movilidad de carreteras

Emergencias pide atención con la seguridad vial y la circulación en la red de carreteras en días en los que se espera una mayor movilidad, y recuerda que en caso de emergencia se llame al 112.

Actualizar

