Pilar Bernabé critica que a Feijóo le dé "pereza" contestar a la jueza de la dana y le insta a comparecer en persona

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, ha criticado este viernes al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por que le dé "pereza" contestar a las peticiones de la jueza que investiga la gestión de la dana del 29 de octubre de 2024, lo que achaca a que "tiene algo que ocultar", y le ha recomendando comparecer personalmente ante ella y no por videollamada. En su opinión, fue el líder del PP quien hizo cambiar de estrategia a Mazón, que 48 horas después empezó a decir que el Gobierno no estaba colaborando.

En una entrevista con 'La hora de la 1', recogida por Europa Press, Bernabé ha denunciado que desde el primer día el Gobierno del PP en Valencia, con Carlos Mazón a la cabeza, ha ido dando "todo el tiempo a medias" la información que le pedía la jueza, una manera de proceder que, a su juicio, es "exactamente la misma que la del señor Feijóo".

Según ha explicado, la jueza pide a Feijóo los mensajes con Mazón y entrega "sólo una parte", en concreto la que corresponde al expresidente Carlos Mazón. De ahí que ésta le reclame más información y que el presidente 'popular', "con cierta pereza", asegure ahora que se la va a entregar.

"Con nocturnidad y alevosía"

Bernabé se ha quejado de que Feijóo entregase un acta notarial con sus mensajes con Mazón una tarde del 24 de diciembre --cuando había sido firmada el 22--, esto es, "con nocturnidad y alevosía". "No entregan las cosas en tiempo y forma porque tienen algo que ocultar", ha denunciado.

A su juicio, el 'modus operandi' del PP en esta tragedia, en la que perdieron la vida 230 personas, es "el mismo: sostener un relato falso, repetirlo tantas veces como haga falta para confundir a la ciudadanía y, sobre todo, para intentar tapar la vergüenza de lo que fue su gestión el 29 de octubre".

De hecho, la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana ha recordado que desde hace 14 meses ha venido repitiendo "hasta la saciedad" que la UME estaba desplegada "desde el primer día" en Utiel, y que ella misma fue quien ofreció a la exconsejera de Emergencias Salomé Pradas su despliegue a las 12:00 horas.

Por ello, no ha desaprovechado la ocasión para exigir al presidente del PP que "pida disculpas" a todos los ejércitos del país porque, tras la catástrofe de la dana, sus efectivos hicieron "la mayor movilización de la historia" pese a "la infamia permanente" a la que Bernabé considera que ha tenido "sometido el país" negando esta "evidencia", como así reconoció el propio Mazón en sus mensajes con él.

"No tendría ni que pensárselo"

Estos 'whattapss' le llevan a pensar que fue Feijóo quien le hizo "cambiar de estrategia" a Mazón porque, apenas 48 horas después de la dana, el expresident comenzó a decir que el Gobierno no estaba colaborando y que no estaba haciendo "nada".

Por todo ello, Bernabé ha aconsejado a Feijóo que comparezca "personalmente" ante la jueza de la dana el próximo 9 de enero, en lugar de hacerlo por videollamada. "Es de verdad reparador para uno mismo, pero sobre todo para la democracia --ha aseverado--. Y él, que aspira a gobernar este país, ¿de verdad no va a ir a dar la cara?".

Para la delegada del Gobierno, con el solo hecho de lo que hayan pedido las familias "no tendría ni que pensárselo". "Es que esto va de humanidad, cosa que el PP ha demostrado estos 14 meses que no tiene, pero él podía tener el gesto", ha insistido.