PSPV y Compromís cargan contra Feijóo: "Estaban centrados en el relato antes que en la tragedia"

La secretaria general del PSPV, Diana Morant, ha apuntado hoy tras conocerse los mensajes que Feijóo envió a Carlos Mazón la noche de la dana, que “revelan a un Partido Popular centrado en el relato y no en las víctimas de la tragedia” y ha destacado que “su prioridad fue liderar la mentira”. Morant ha tildado de “inhumana” la primera reacción de Feijóo a las muertes sobre las que “no hizo ni una sola pregunta, solo estaba pensando en la estrategia política”.

En este sentido, la líder de los socialistas valencianos ve “un punto y final en la estrategia de mentiras del PP de Feijóo y Mazón” y ha recordado que “Feijóo ni ofreció ayuda ni puso al PP a disposición de las víctimas, solo se preocupó de poner la maquinaria de Génova a disposición de los bulos y las mentiras”. Además, ha subrayado que “los mensajes de esa tarde revelan que el Gobierno de España estuvo desde el primer momento a disposición de los valencianos y valencianas” y ha insistido en que “la mentira no tiene cabida en política, por lo que Feijóo debe dimitir inmediatamente”.

Con todo ello, Diana Morant ha exigido al president Pérez Llorca que “deje de mirar hacia otro lado y que le pida de forma inmediata el acta de diputado a Mazón, no puede seguir encubriendo tanta mentira”, al tiempo que ha insistido en que “tras mentir durante más de 400 días Feijóo también tendría que dejar su cargo”. “La sociedad valenciana merecemos poder pasar página y para eso necesitamos justicia y verdad, sin eso no habrá reparación”, ha concluido.

Bernabé: "Guerra política contra el Gobierno"

La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, se ha manifestado en términos similares. "Pese a no sorprender, no deja de avergonzar tanta frialdad. Feijóo ya tenía en la cabeza, desde el primer minuto, la guerra política contra el Gobierno. La apariencia, antes que la emergencia. El relato, antes que la tragedia".

El diputado de Compromís Alberto Ibáñez. / Ananda Manjón/EP

Ibáñez: "Dimitir por mentir"

Por su parte, el diputado y portavoz de Compromís en la comisión de investigación sobre la dana en el Congreso, Alberto Ibáñez, acusa a Feijóo de "preocuparse más por la comunicación partidista que por la gestión de la emergencia". "Hemos conocido que estaba más preocupado por el relato que por el rescate", añade.

Ante los mensajes de Whatsaapp que el presidente del PP ha entregado a la jueza de Catarroja intercambiados con Mazón la tarde-noche de la dana, el diputado subraya "la estrategia del PP: manipular y mentir, solo para ganar el relato. Las víctimas no les importan".

Además, Ibáñez recuerda que Feijóo, siguiendo sus propios planteamientos, "tendría que dimitir por mentir". "El señor Feijóo nos dijo que había estado informado en todo momento y sabemos que no es verdad", añade. Asimismo, el diputado remarca que a las 21.45 ya había muertos cuando el presidente del PP le pregunta. "Mazón mintió en sede parlamentaria y tendrá consecuencias igual que toda la cúpula del Partido Popular.", concluyó.