El PSPV encara el inicio de 2026 con el objetivo de rearmar su proyecto político

El primer acto del PSPV en 2026 será en la zona cero de la dana. La dirección autonómica celebrará su primera reunión del año de su ejecutiva en Paiporta, localidad arrasada el 29 de octubre de 2024, en el que supondrá un primer paso en un inicio de año que se ha puesto como objetivo preparar el rearme ideológico y político de la formación con la celebración en primavera de la convención política en la que los socialistas valencianos lanzarán algunas de sus propuestas de cara a un futuro combate electoral para reconquistar la Generalitat.

Según explican fuentes de la formación, la convención política está prevista para entre abril y mayo de este año, un encuentro en el que según ha explicado el secretario de Organización del partido, Vicent Mascarell, los socialistas valencianos llevan "meses trabajando de la mano de todas las comarcas de la Comunitat Valenciana”. Su objetivo será "construir, desde el diálogo y la participación, un conjunto de propuestas para el futuro gobierno de la Generalitat", una agenda con la que reafirmar "su compromiso con un proyecto político cercano al territorio, volcado en la reconstrucción, el municipalismo y la escucha activa, como base para ofrecer un futuro mejor a la Comunitat Valenciana".

A esa cita no se llegará de cero. En este sentido, la líder de la federación Diana Morant ha encabezado en las últimas semanas diferentes encuentros sectoriales con "expertos, personas y asociaciones implicadas y representantes de la sociedad civil". Se celebró un acto de despoblación en Bicorp en octubre, otro sobre vivienda en Alicante y un último de sanidad en Torrevieja hace dos semanas. A ellos se sumarán más actos como uno próximo sobre servicios sociales. La convención servirá para "recopilar y hacer balance" de todo este "proceso de escucha".

Diana Morant, flanqueada por José Muñoz y Tania Baños en su balance de final de año. / Biel Aliño/EFE

La convocatoria de esa convención política de primavera será uno de los puntos que centren el primer encuentro de la ejecutiva que se celebrará el 8 de enero en Paiporta. La elección del lugar para esta primera reunión del año servirá, según ha explicado Mascarell, como una "clara demostración" de por seguir trabajando mano a mano con los pueblos más afectados y de su compromiso de estar al lado de alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas en un momento clave para la reconstrucción.

Reivindicar la reconstrucción

De normal, las ejecutivas con convocatoria presencial suelen ser en la sede del partido en València, pero esta vez se llevará a uno de los municipios más golpeados por la riada en l'Horta Sud y donde gobiernan los socialistas. "Empezamos el 2026 con la clara voluntad de poner de manifiesto nuestro compromiso con los municipios afectados pero también la de denunciar la inacción de una Generalitat que lleva más de un año creyéndose que son meros espectadores en la reconstrucción”, ha indicado Mascarell a través de un comunicado del partido.

Precisamente las labores en la reconstrucción se han convertido en la forma en la que los socialistas retoman las críticas al Ejecutivo autonómico ante la gestión de la dana alejándose del 29 de octubre tras la dimisión de Carlos Mazón. Frente a este reproche de ser "meros espectadores", Mascarell ha reivindicado que ha sido el Gobierno de España quien ha dado “una respuesta sin precedentes a esta catástrofe" justo cuando ha de convocarse la comisión mixta.

En este sentido, Mascarell ha destacado que el Ejecutivo central ha destinando 16.000 millones de euros a la reconstrucción, con especial atención a que ningún ayuntamiento tenga problemas financieros a la hora de afrontar las reparaciones” y ha recordado que se han movilizado más de 1.700 millones de euros para los consistorios, destinados a la reparación de obras municipales, y se sigue trabajando en la recuperación y mejora de infraestructuras clave para evitar que una situación similar vuelva a producirse.