Un temporal en dos tiempos: lluvias el fin de semana y nieve el lunes

La borrasca Francis traerá, a partir de mañana, un temporal invernal a la Comunitat Valenciana. Según explican desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el temporal se desarrollará en dos fases. La primera llegará este fin de semana con un episodio de lluvias, que podría dejar "chubascos localmente fuertes o persistentes" a partir de la tarde del sábado y que activará el domingo una alerta amarilla por lluvias en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante. La segunda fase de este temporal invernal comenzará el lunes con la entrada de "aire muy frío" que podría provocar nevadas en zonas del interior de Castellón, de Valencia y del norte de Alicante a cotas relativamente bajas.

Primer capítulo

La borrasca Francis se situará el domingo sobre el golfo de Cádiz, lo que transportará una masa de aire subtropical, templado y húmedo que hará que, a partir del sábado por la noche, descargue las primeras lluvias que podrían ser persistentes; de ahí, la activación del aviso amarillo en la Safor y la Marina, sonde podrán caer hasta 75 litros por metro cuadrado en 12 horas. En estas zonas, la Aemet estima que las lluvias "serán persistentes y localmente fuertes".

Precipitación prevista para el fin de semana en la Comunitat Valenciana. / Aemet

El sábado, además de en estas zonas donde hay activo un aviso, no se descartan precipitaciones "de forma débil y dispersa" en el resto de la Comunitat Valenciana. Las temperaturas descenderán levemente, después de un viernes de falsa sensación de ascenso provocada por el viento de poniente, antes del desplome térmico de 10 grados previsto para el lunes.

El domingo será el día de mayores precipitaciones especialmente en el litoral sur de Valencia y el norte de Castellón. Será ese día cuando puedan aparecer las primeras nevadas, aunque de hacerlo, será en cotas altas; a partir de los 1.600 o 1.800 metros de altitud. Sin embargo, a última hora del domingo, se producirá la transición hacia la segunda parte del temporal invernal, con una caída de la cota hasta los 500 o 1.000 metros en el norte del interior de Castellón.

Las imágenes de Morella cubierta de nieve en Navidad / Javier Ortí

Segundo capítulo

Por el momento, los modelos meteorológicos presentan un escenario de "gran incertidumbre" a partir del lunes, cuando las nevadas puedan extenderse a toda la autonomía. Todo dependerá del sitio exacto donde colisionen las dos masas de aire que sobrevolarán la Península Ibérica, la cálida y húmeda versus la de aire frío continental y seco, que determinarán la zona donde se esperan más nevadas. Desde la Aemet, transmiten que hay un "alto nivel de incertidumbre sobre la evolución de la situación" y recomiendan "un seguimiento exhaustivo de las actualizaciones en los pronósticos".

Por el momento, las predicciones de la Aemet en la Comunitat Valenciana dibujan un escenario de posibles nevadas a partir de la tarde del lunes con cotas en torno a los 200 metros de altitud en la mitad norte y de 600 en la mitad sur. Además, la agencia no descarta "espesores de nieve significativos". La última actualización del modelo europeo prevé más de 30 centímetros de espesor en la comarca dels Ports y hasta 12 en la sierra de Alcoi. Sus Majestades podrían participar en la cabalgata más antigua de España en unas calles cubiertas de blanco.

Nieve según el modelo europeo. / ECMWF

De hecho, podría nevar en cotas relativamente bajas debido a un descenso "localmente notable" de las temperaturas. El mercurio registrará las mínimas "al final del día", según la Aemet, cuando lo normal es que se registren durante el amanecer y las primeras horas del sol. El momento de más frío será durante la visita de los Reyes Magos porque los termómetros caerán a valores negativos en prácticamente toda la Comunitat Valenciana en la madrugada del lunes al martes, con hasta cinco grados negativos en el interior y valores casi a cero en el litoral. En València ciudad, por ejemplo, la mínima prevista para el martes es de solo tres grados.