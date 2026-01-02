El vuelco de un camión obliga a cortar la AP-7 en sentido València

La principal vía de conexión entre Cataluña y la Comunitat Valenciana está cortada. El vuelco de un camión en el término municipal de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant ha obligado a cortar los dos carriles de la AP-7 en sentido Valencia. Por el momento se están realizando las tareas de retirada del vehículo accidentado, que ha quedado fuera de la pista.

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa del corte a partir de la salida 265 en Cambrils, y que se realizan desvíos desde la carretera N-340 hasta el punto kilométrico 281 desde la autopista afectada en Vandellòs i l'Hospitalet.

Se desconocen las causas del accidente ni si ha habido heridos, que ha provocado que el camión quedara volcado fuera de la pista de circulación.