Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Pérez LlorcaTragedia en IndonesiaObrasVPOCristina PedrocheNieve en ValenciaEl tiempoCorredor mediterráneo
instagramlinkedin

El vuelco de un camión obliga a cortar la AP-7 en sentido València

El operativo trabaja para retirar el vehículo accidentado y restablecer la comunicación por los dos carriles en sentido sur

El vuelco de un camión obliga a cortar la AP-7 en sentido València a la altura de Cambrils

El vuelco de un camión obliga a cortar la AP-7 en sentido València a la altura de Cambrils

Redacción Levante-EMV

La principal vía de conexión entre Cataluña y la Comunitat Valenciana está cortada. El vuelco de un camión en el término municipal de Vandellós i l'Hospitalet de l'Infant ha obligado a cortar los dos carriles de la AP-7 en sentido Valencia. Por el momento se están realizando las tareas de retirada del vehículo accidentado, que ha quedado fuera de la pista.

El Servei Català de Trànsit (SCT) informa del corte a partir de la salida 265 en Cambrils, y que se realizan desvíos desde la carretera N-340 hasta el punto kilométrico 281 desde la autopista afectada en Vandellòs i l'Hospitalet.

Se desconocen las causas del accidente ni si ha habido heridos, que ha provocado que el camión quedara volcado fuera de la pista de circulación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
  2. Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
  3. La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia
  4. Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
  5. Aemet anuncia lluvias y tormentas 'muy fuertes' en Valencia para el último fin de semana del año
  6. Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
  7. Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
  8. Hambre y frío en València: adiós al menú diario de comida caliente para personas sin hogar

Diez grados menos en Reyes: el desplome térmico, las lluvias y la nieve amenazan los últimos días de la Navidad

Diez grados menos en Reyes: el desplome térmico, las lluvias y la nieve amenazan los últimos días de la Navidad

El vuelco de un camión obliga a cortar la AP-7 en sentido València

El vuelco de un camión obliga a cortar la AP-7 en sentido València

Alerta por nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Qué llevar en el coche en caso de nevada?

¿Una nueva Filomena? La borrasca Francis y un chorro de aire polar amenazan con desplomar la cota de nieve

¿Una nueva Filomena? La borrasca Francis y un chorro de aire polar amenazan con desplomar la cota de nieve

Llorca recupera a los asesores de Mazón para armar su equipo en el Palau

Llorca recupera a los asesores de Mazón para armar su equipo en el Palau

La mitad de los conductores circula sin las nuevas balizas obligatorias

La mitad de los conductores circula sin las nuevas balizas obligatorias

La denuncia por acoso al alcalde de Almussafes llega hoy a Ferraz y lastra al PSPV en la diputación

La denuncia por acoso al alcalde de Almussafes llega hoy a Ferraz y lastra al PSPV en la diputación

La gripe da una tregua en plena Navidad a la espera de un posible repunte tras las fiestas

La gripe da una tregua en plena Navidad a la espera de un posible repunte tras las fiestas
Tracking Pixel Contents