Aemet amplía la alerta amarilla al litoral sur de Valencia por la borrasca Francis

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha ampliado al interior sur de la provincia de Valencia el aviso amarillo por lluvias intensas ante la llegada de la borrasca Francis, un temporal que amenaza con dejar días de extrema complejidad meteorológica en la Comunitat Valenciana. La agencia meteorológica ya había alertado de adversidades en el sur de Valencia y en el norte de Alicante, donde también se mantiene activo el aviso amarillo para todo el fin de semana.

Tal como habían anunciado la mayoría de los modelos meteorológicos, la primera fase del temporal previsto desde este fin de semana hasta pasado el día de Reyes comenzará el sábado con la entrada de la borrasca Francis procedente del océano Atlántico. Se espera que una masa de aire caliente y húmedo procedente del trópico (y que ha afectado a las islas Canarias) llegue a la Comunitat Valenciana y provoque lluvias que podrían ser localmente muy intensas en la franja litoral comprendida entre el sur de la provincia de Valencia el norte de la de Alicante, así como en el interior de Valencia.

Según la última actualización de Aemet, el aviso amarillo por lluvias, con acumulados que podrían llegar hasta los 20 mm en una hora en algunos puntos, y 60 mm en doce horas, se mantendrá activo desde las 20.00 horas de este sábado 3 de enero hasta las 11.59 horas del domingo.

Alerta naranja para la noche de Reyes

La siguiente ficha del dominó llegará apenas unas horas después. Entre el domingo y el lunes se prevé que los termómetros se desplomen. Será entonces cuando esa masa de aire húmedo (que estará dejando lluvias en la costa) choque con otra lengua de aire muy frío procedente del norte. El choque entre ambas masas de aire podría dejar nevadas en cotas insólitamente bajas en toda la Comunitat Valenciana.

Para el lunes 5 de enero la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por nevadas en la franja interior comprendida entre el sur de Valencia y el norte de Alicante, así como en el interior norte de Castelló. El aviso se mantendrá activo durante toda la jornada, donde se esperan acumulaciones de nieve que podrían llegar a los 4 centímetros.

Mucho más complejo es el pronóstico para la franja del interior sur de Castelló y el norte de Valencia, donde Aemet ha activado la alerta naranja ante un peligro importante por nevadas, con acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros en 24 horas. Dicho aviso se mantiene activo hasta las 17.59 horas del lunes 5 de enero.