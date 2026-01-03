Más árboles, menos agua

Estos días se publican algunas noticias que señalan un hecho aparentemente contradictorio. En China la repoblación forestal llevada a cabo en áreas próximas a la gran muralla, para crear una barrera de defensa frente al desierto, ha causado una disminución en la disponibilidad de agua en algunas regiones del noroeste y sureste del país: la primera es una zona árida, la segunda, un área afectada por el clima monzónico.

La plantación masiva de árboles desde finales de los años setenta ha aumentado la evapotranspiración, alterando los procesos de condensación y lluvia. El área beneficiada ha sido la meseta del Tibet.

En muchos países, también en España, se difundió el mensaje, que ha calado en la población, de que más árboles en las montañas significaba más lluvia. Y se animaba a reforestaciones masivas en zonas áridas, pensando que con ello se transformarían en bosques frondosos a los pocos años. La vegetación al servicio del ser humano, para generar vergeles a la medida. Todo ello desconociendo la propia dinámica de la vegetación en el espacio geográfico; desconociendo la dinámica atmosférica que experimenta cambios y especialmente en las últimas décadas en el contexto de calentamiento climático; desconociendo el funcionamiento del ciclo del agua en el suelo y en las especies arbóreas repobladas. En definitiva, que en el medio no caben soluciones únicas y es necesario estudiar sus consecuencias, sus posibles efectos secundarios.

En nuestro país, esa pérdida de agua disponible por aumento de la superficie forestal se comprueba en al sector meridional de la cordillera Ibérica desde hace unas décadas.

A ello se ha unido el efecto del calentamiento climático en la dinámica atmosférica, con entrada menos activa de borrascas del Atlántico y poco efecto de circulaciones mediterráneas que no penetran tanto tierra adentro en el este peninsular. El resultado es una pérdida de recursos hídricos con una tendencia creciente en las próximas décadas.

Diferentes investigadores de las universidades de Valencia, Alicante o Madrid están señalando este proceso desde hace años. Y convendría tenerlo en cuenta en la futura planificación del agua de nuestro país. Lo dicen los datos, al margen de decisiones políticas que en materia de agua son siempre poco consensuadas. Y así nos va.