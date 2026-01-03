¿Aragón o Extremadura? La izquierda valenciana busca su rumbo en el debate de la unidad

¿Aragón o Extremadura? La pregunta que sobrevuela a los partidos de la izquierda valenciana no es sobre un destino vacacional, sino sobre su propia relación. Más que un espejo que refleje el escenario valenciano, ambos territorios, los que han inaugurado este ciclo electoral, suponen dos avisos con dos modelos casi opuestos de coexistencia: de la unidad de todos los actores bajo una misma marca a la divergencia absoluta con tres papeletas distintas a la del Partido Socialista; dos situaciones que han reavivado el eterno debate de la unidad de cara a unas elecciones autonómicas que, como mucho, serán en año y medio.

Por situaciones comparadas, el mapa político aragonés tiene más similitudes con el valenciano que el extremeño. No solo por la composición de tres circunscripciones electorales como en el caso valenciano, sino sobre todo porque también hay una izquierda autóctona, la Chunta, que añade un elemento de similitud mayor, una fuerza homologable a Compromís (aunque con peores resultados que los valencianistas). La Chunta también se coaligó con Sumar en julio de 2023 y también, dos años y medio después, ha acabado rompiendo en el Congreso, como le ocurrió a Més en julio. Ahí acaban grosso modo las semejanzas y empieza el análisis propio.

La situación extremeña aparece reflejada como la deseada (al menos a nivel verbal) por los principales partidos con implantación valenciana: Compromís, Esquerra Unida y Podem. Solo que Unidas por Extremadura, la candidatura que aglutinó a toda la izquierda en esta autonomía en las pasadas elecciones del 21 de diciembre, lleva actuando como coalición desde 2019, algo que no ha ocurrido en ninguna ocasión en la urna a las Corts, aunque sí en las generales de 2016 con 'A la valenciana'.

Irene Montero en su discurso junto a Irene de Miguel, Nerea Fernández, Ione Belarra en un acto de campaña, en el Palacio de Congresos, a 12 de diciembre de 2025, en Badajoz, Extremadura (España). El acto se enmarca dentro de la campaña electoral para la Junta de Extremadura del próximo 21 de diciembre.

La situación de Aragón para el próximo 8 de febrero, por su parte, es un caso extremo que se vivió paradójicamente en 2015, cuando hubo tres papeletas a la izquierda del PSPV, quedándose fuera EU de las Corts, algo que no impidió arrebatar al PPCV el Palau de la Generalitat. Aquello, sin embargo, y pese a que temporalmente no ha pasado tanto, fue en una época muy distinta a la actual, con una derecha desmovilizada y con los vientos del cambio y la nueva política empujando las candidaturas progresistas, de ahí que el deseo mayoritario sea el de confluir. Ahora, una cosa es querer y otra que se haga.

La barrera electoral

De momento, y mientras a nivel estatal se dan sus propios movimientos, la premisa que trasladan fuentes de Compromís, EU y Podem es voluntad genérica para pactar, pero sin contactos concretos para ello. Las relaciones han mejorado respecto a mayo de 2023 cuando la competición electoral enfrentó especialmente a los valencianistas y los morados. En aquellos comicios EU y Podem repitieron Unides Podem, pero quedaron fuera de las Corts, con un 3,5 % de los votos, casi 90.000 papeletas sin representación por culpa del listón electoral (se requiere un 5 % global) que dos años y medio después en Compromís llaman a que no se pierdan.

Papi Robles, portavoz de Compromís, a la derecha, con Bernabé Aldeguer, de EU, frente a ella.

De ahí la necesidad del acuerdo vista la dificultad de que por solitario superen esa barrera. Para ese pacto, sin embargo, fuentes de los valencianistas ponen como primera condición liderar la hipotética candidatura. El principal aval para esta exigencia son los resultados pasados: en 2023, por ejemplo, obtuvieron un 14,3 %, 357.000 votos, cuatro veces más que la unión de EU y Podem. No obstante, pese a reclamar esta preeminencia, fuentes de la coalición agregan que hay que ser "generosos" con unos hipotéticos socios, sin especificar más allá.

La apelación no se concreta en negociaciones de ningún tipo aunque sí se han visto acercamientos con Esquerra Unida. En Alicante, la síndica adjunta de Compromís, Aitana Mas, compartió acto con la líder de EU, Rosa Pérez Garijo, en la presentación de su libro mientras en València, la portavoz municipal, Papi Robles, mantuvo una reunión con la dirección de EU en la ciudad. Lo llamativo es que ambas dirigen dos partidos distintos dentro de Compromís, con equilibrios internos siempre complicados respecto a los pactos electorales.

Sintonía y vetos

Esa sintonía es bienvenida en EU que muestra disposición al pacto. También hay una mayor sincronización con Podemos como se ha visto en el Congreso. Han firmado propuestas conjuntas, como llevar al Constitucional la ley educativa del Consell, y el paso de Àgueda Micó al Grupo Mixto ha incrementado la coordinación, cediéndole los morados espacio en la comisión de la dana. Ahora bien, los morados evitan entrar en debates sobre candidaturas unitarias y llaman a centrarse en "hacer política" y dejar de "hablar de nosotros mismos" hasta que lleguen las elecciones cuando, entonces, "se hablará con todo el mundo".

Sira Rego, Rosa Pérez Garijo, Mónica Oltra, Beautriu Cardona, Ana García Alcolea y Anna Oliver.

"Podemos entendernos con las fuerzas progresistas con arraigo real (...) Nosotras siempre estamos dispuestas a hablar y tejer complicidades", indicó en su cuenta de X tras una entrevista en la Cadena SER la líder de Podem, María Teresa Pérez. La mención al "arraigo real" deja entrever un veto a la participación de Sumar, cuyo aterrizaje territorial ha empezado estrellado al no poder ni llevar a cabo su asamblea constituyente. Asimismo, la referencia certifica la interpretación que lanza uno de los actores implicados: "Para que salga bien, se han de evitar las comparaciones con otros territorios y con el Estado".

No obstante, otras voces del espacio progresista analizan que la situación estatal "condicionará mucho", sobre todo a Podemos, que busca recuperar su hegemonía a la izquierda del PSOE. De hecho, añade que en este condicionamiento Aragón (donde la voluntad de Podemos de encabezar la candidatura llevó a la ruptura con IU) será una primera prueba que podría replicarse en Castilla y León y Andalucía, territorios con características muy distintas a las valencianas, pero cuyos resultados no serán inocuos para el espacio progresista que quiere ser la "alternativa".