Tráfico pide adelantar la vuelta de las vacaciones y blinda la A-3 por las nevadas y el hielo

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los conductores que regresen de fin de semana este domingo lo hagan en las primeras horas del día y no por la tarde, después de que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado el aviso amarillo por lluvias en el interior sur de la provincia de Valencia ante la llegada de la borrasca Francis, un temporal que amenaza con dejar días de extrema complejidad meteorológica en la Comunitat Valenciana. Las precipitaciones llegarán con el máximo de intensidad previsto este domingo por la mañana.

Nieve en Castell de Castells en enero de 2023. / Fernando Bustamante

Planificación de viaje

Así que Dirección General de Tráfico recomienda a los conductores que planifiquen bien su viaje y se informen del estado de las carreteras y del tiempo antes de ponerse al volante.

Esta es solamente la primera parte de un temporal de frío y nieve que a partir del lunes se acrecentará con la entrada de una masa de aire ártico, que ha llevado a la agencia a decretar un aviso naranja por nevadas en el interior norte de Valencia y sur de Castellón, donde la cota de nieve podría caer hasta los 200 metros.

La nieve puede afectar a la circulación no solo de las vías comarcales y locales, sino también a las carreteras de alta capacidad -autopistas y autovías-, de ahí que sea imprescindible conocer el estado de las carreteras antes de emprender un viaje.

Atención a la A-3

La carretera A-3 es una vía de alta capacidad que puede verse afectada por este episodio invernal de nieve. La A-3, Autovía del Este, es uno de los ejes vertebradores de la Red de Carreteras del Estado ya que conecta Madrid con Valencia y sostiene el principal corredor viario hacia el Mediterráneo.

Es uno de los tramos de mayor demanda y enlaces a distinto nivel que sustituyen cruces a rasante. Esa geometría reduce puntos de conflicto y permite absorber variaciones de demanda sin romper el flujo.