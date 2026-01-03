La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m

Las primeras evidencias de la llegada de la borrasca Francis a la Comunitat Valenciana se registrarán a última hora de la tarde de este sábado cuando los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) establecen los primeros chubascos, que podrían "ser localmente fuertes en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante". Será solo el primer capítulo de un temporal de lluvia, frío y nieve, que podría dejar nevadas copiosas a cotas muy bajas, incluso por debajo de los 200 metros, entre el lunes y el martes, y dejar la noche de Reyes "más fría" desde 1985 con una temperatura media por debajo de los 3 grados, seis menos de lo habitual para esta época del año.

El temporal invernal, cuya llegada pondrá fin a un inicio de año templado, se desarrollará en dos fases, como explican desde la Aemet. La primera llegará este fin de semana con un episodio de lluvias, que podría dejar "chubascos localmente fuertes o persistentes" a partir de la tarde del sábado y que activará el domingo una alerta amarilla por lluvias en el litoral sur de Valencia y el norte de Alicante. Será a lo largo de esta jornada cuando puedan aparecer las primeras nevadas, aunque de hacerlo, será en cotas altas; a partir de los 1.600 o 1.800 metros de altitud. En la parte final del domingo, en plena transición hacia la segunda parte del temporal, la cota caerá a los 500 o 1.000 metros en el interior norte de Castellón.

La segunda fase de este temporal invernal comenzará el lunes con la entrada de "aire muy frío" proveniente del ártico que se colará entre una borrasca sobre Escandinavia y un anticiclón en el Atlántico norte. Este fenómeno podría provocar nevadas en zonas del interior de Castellón, de Valencia y del norte de Alicante a cotas relativamente bajas y con espesores por encima de los 10 centímetros.

Nieve a cotas muy bajas

Algunos modelos meteorológicos sitúan la cota de nieve por debajo de los 200 metros, aunque por el momento el escenario es "alto nivel de incertidumbre". Los pronósticos de la Aemet para el lunes, el "día álgido de este episodio de nevadas", recogen esta cota de nieve, aunque los escenarios más probables la elevan levemente a entre los 300 y los 500 metros en zonas interiores del centro y el norte de la Comunitat. En este sentido, la probabilidad de que la nevada supere los 2 litros de nieve por metro cuadrado es superior al 80 % en las comarcas del interior de Castellón y en el interior norte de València, especialmente en Utiel-Requena. El consistorio requenense pidió a sus vecinos almacenar comida para una semana.

La evolución del temporal invernal dependerá de donde se produzca finalmente la colisión de las dos masas de aire que sobrevolarán la Península Ibérica, una cálida y húmeda y otra la de aire frío continental y seco; el lugar de encuentro entre ellas marcarán las zonas donde más nevará. De hecho, la Aemet explicaba que "la incertidumbre del espesor de la nevada y de la cota deriva de la interacción de la masa ártica del lunes y la húmeda y templada de los días previos".

Nieve según el modelo europeo. / ECMWF

La última actualización del modelo europeo prevé más de 30 centímetros de espesor en la comarca dels Ports y hasta de 12 en la sierra de Alcoi. El francés, por su parte, contempla la posibilidad de nevadas de hasta 10 centímetros en zonas de costa de la Safor y la Marina.

Sus Majestades podrían participar en la cabalgata más antigua de España en unas calles cubiertas de blanco. De hecho, ya hay municipios, como Xàtiva que ya ha aplazado la Cabalgata de Reyes para la mañana del 6 de enero o Cullera, donde será el 6 por la tarde. Hay otros que lo están valorando y, también, algunos que sustituirán el boato a recepciones en espacios cerrados; es el caso de Sagunt.

Dispositivo preparado

Ante esta situación, Emergencias emitió este viernes un aviso especial a partir del domingo por un episodio de "precipitaciones en forma de nieve en cotas medias y bajas de las sierras" valencianas, con especial preocupación en las "zonas de umbría -, así lo explica la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez- donde se forman plazas de hielo" y, por tanto, se recomienda "mayor precaución en las carreteras" al coincidir con el puente de Reyes. La Generalitat Valenciana tiene preparado un dispositivo especial con unas reservas de más de 300.000 kilos de sal y 200.000 litros de salmuera distribuidos en diferentes depósitos. Asimismo, cuenta con máquinas quitanieves preparadas con esparcidores y fresadoras listas para ponerse en funcionamiento en las tres provincias.

A su vez, el Ministerio del Interior ha remitido una serie de recomendaciones, entre las que destaca seguir las recomendaciones de la Dirección General de Tráfico; en anteriores temporales con nieve en Utiel-Requena, fue el caso de Filomena, se prohibió el paso de vehículos pesados por la A3 a partir de Buñol en dirección a Madrid. Además, en caso de viajar por carretera, se considera "imprescindible" estar muy atento a las placas de hielo y llevar ropa de abrigo y un teléfono móvil con batería de recambio o cargador de automóvil. Y es que lo peor de Francis se espera para los días 5 y 6 de enero, cuando se suelen producir un alto número de desplazamientos por carretera debido al fin de las vacaciones de Navidad.