La borrasca Francis amenaza con dejar la noche de Reyes más fría en 40 años en la Comunitat Valenciana

La borrasca Francis traerá un descenso abrupto de las temperaturas -de hasta 10 grados- a partir del lunes 5 de enero, con una alta probabilidad -hasta del 100 % en las comarcas del interior de Valencia y Castellón- de registrar nevadas copiosas, según recogen las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). La nieve podría caer en cotas relativamente bajas, a partir de los 200 metros, y espesores que podrían superar los 10 centímetros en comarcas como els Ports o Utiel-Requena, donde ya se pide almacenar alimentos y combustibles.

Noche de Reyes "muy fría"

Nieve o no, en mayor o menor cantidad, hay una cosa clara: la tarde-noche de Reyes será fría, por debajo de los 10 grados en la mayoría de municipios de la Comunitat Valenciana. Y es que las máximas, basándose en los pronósticos de la Aemet, superarán por la mínima los 10 grados en el litoral. Es decir que la llegada de sus majestades Melchor, Gaspar y Baltasar, si no se cancela -se ha pospuesto ya el recibimiento en Xàtiva para el día 6 de enero- será a temperaturas muy bajas en muchos puntos de la autonomía.

La cabalgata de Reyes de Xàtiva de 2023. / PERALES IBORRA

La temperatura media de la Comunitat Valenciana podría situarse por debajo de los tres grados, debido a un "descenso térmico que comenzará el domingo" y "se intensificará el lunes con la entrada del aire ártico", como explican desde la Aemet en sus redes sociales. Con estos valores, la temperatura será seis grados más baja respecto a la serie histórica de los últimos 35 años para esta época del año; lo habitual es que se ronden los ocho grados de media.

Inédita en 40 años

Los pronósticos meteorológicos amenazan con dejar la noche de Reyes "más fría de los últimos 40 años", es decir, desde el año 1985. Es verdad que, en el año 2021, por la presencia de Filomena, ya hubo "una noche de Reyes muy fría", pero la Aemet considera "probable que la de 2026 sea algo más".

Temperatura media para los próximos días en la Comunitat Valenciana. / Aemet

Un temporal en dos fases

Según explican desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) , el temporal se desarrollará en dos fases. La primera llegará este fin de semana con un episodio de lluvias, que podría dejar "chubascos localmente fuertes o persistentes" a partir de la tarde del sábado y que activará el domingo una alerta amarilla por lluvias en el litora

l sur de Valencia y el norte de Alicante. La segunda fase de este temporal invernal comenzará el lunes con la entrada de "aire muy frío" que podría provocar nevadas en zonas del interior de Castellón, de Valencia y del norte de Alicante a cotas relativamente bajas.

Ante esta situación, Emergencias ha emitido este viernes un aviso especial a partir del domingo por un episodio de "precipitaciones en forma de nieve en cotas medias y bajas de las sierras" valencianas, con especial preocupación en las "zonas de umbría -, así lo explica la secretaria autonómica de Emergencias e Interior, Irene Rodríguez- donde se forman plazas de hielo" y, por tanto, se recomienda "mayor precaución en las carreteras" al coincidir con el puente de Reyes.