Calles abarrotadas y colas en las tiendas en el último fin de semana de Navidad

Bolsas, bolsas de todos los colores y calles abarrotadas. Cielo encapotado, como amenazante y ríos de gente por las calles más céntricas de València. En el último fin de semana antes de la noche de los Reyes Magos, la gente se ha lanzado a comprar los últimos regalos. Especialmente este sábado, ante el riesgo de que este domingo la lluvia limite mucho más la movilidad.

Los pasos de cebra del centro de Valencia se volvían pequeñas islas llenas de gente mientras esperaban a que el semáforo se pusiera en verde para cruzar. Las parejas y las familias se cogen la mano para no perderse en medio de la marabunta. Entrar dentro de una tienda no alivia la sensación. Los grandes almacenes acumulan largas colas para pagar los productos, que se traducen en esperar de hasta una hora para poder envolver un regalo. Una espera que han sufrido Amparo y su hermano, que han comprado un robot de limpieza para su madre.

Pendientes del cielo

También está el después. Parejas y grupos de familias que, cargados con bolsas (otra vez de mil colores) se sientan en una terraza de una cafetería y exclaman “uffff”. Todo aquel que haya hecho alguna vez de Rey Mago sabe que sensación deja en los pies, cansados de buscar los regalos más originales.

"Cómo está el centro, eh?", comentan unos y otros mientras van de un establecimiento a otro. El papel con el que envolverán los presentes. Qué gangas han encontrado y qué reacción esperan de los agraciados. Los reyes magos salieron este fin de semana en masa para llenar las casas de regalos en unos días atípicos por las alertas meteorológicas que ya han aplazado algunas cabalgatas y que quedarán para la historia. Los compradores se mezclan con venezolanos que acuden a concentraciones para celebrar o condenar los bombardeos de EEUU en Venezuela, el secuestro, después detención del presidente Nicolás Maduro por parte del gobierno de Trump.