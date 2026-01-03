Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en RequenaDirecto temporalVPOTragedia en IndonesiaFeijóoCorredor mediterráneoCristina Pedroche
instagramlinkedin

El tiempo

Una densa niebla cubre Valencia esta mañana

La Aemet ha lanzado una alerta amarilla por lluvias en la mitad sur de la provincia y el norte de Alicante

Densa niebla en Llíria

Densa niebla en Llíria / Lluís Pérez

Lucía Prieto

Lucía Prieto

València

Una densa niebla cubre algunas zonas de la provincia de Valencia este sábado por la mañana. Este fenómeno se ha dejado notar en zonas más extensas que habitualmente, y bien entrada la mañana. Algunas de las áreas afectadas son la autovía A-3 cerca de la entrada a València, o en el entorno de Llíria, donde dificulta el tráfico por la escasa visibilidad.

Alerta amarilla por lluvias

La Comunitat Valenciana vivirá un sábado con cielo muy nuboso o cubierto y chubascos por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante al final del día, menos probables y aislados hacia el interior y el extremo sur, según la predicción de Aemet. De hecho, la agencia ha lanzado una alerta amarilla en la mitad sur de Valencia y el litoral norte de Alicante.

Asimismo, las temperaturas mínimas irán en ascenso; las máximas, en descenso, localmente notable en el sur de Valencia y norte de Alicante.

El viento, por su parte, será flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a noreste, moderado en el litoral y flojo a moderado en el resto.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
  2. Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
  3. La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia
  4. Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
  5. Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
  6. Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
  7. Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
  8. Hambre y frío en València: adiós al menú diario de comida caliente para personas sin hogar

Una densa niebla cubre Valencia esta mañana

Una densa niebla cubre Valencia esta mañana

¿Qué municipios valencianos han cambiado sus actos de Reyes Magos por el temporal?

¿Qué municipios valencianos han cambiado sus actos de Reyes Magos por el temporal?

Se prevé que el temporal dejará la noche de Reyes más fría en 40 años

Se prevé que el temporal dejará la noche de Reyes más fría en 40 años

Sanidad cierra el año sin publicar la memoria del 2024 con el cribado de mama en el foco

Sanidad cierra el año sin publicar la memoria del 2024 con el cribado de mama en el foco

¿Aragón o Extremadura? La izquierda valenciana busca su rumbo en el debate de la unidad

¿Aragón o Extremadura? La izquierda valenciana busca su rumbo en el debate de la unidad

La respuesta de Feijóo al informarle Mazón de "decenas de fallecidos": "Lógico. Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"

La respuesta de Feijóo al informarle Mazón de "decenas de fallecidos": "Lógico. Ánimo amigo. Lleva la iniciativa de comunicación. Es la clave"

El Consell niega la "privatización" de las VPO y defiende su segundo proceso de 'simplificación'

El Consell niega la "privatización" de las VPO y defiende su segundo proceso de 'simplificación'

La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m

La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
Tracking Pixel Contents