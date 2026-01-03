El tiempo
Una densa niebla cubre Valencia esta mañana
La Aemet ha lanzado una alerta amarilla por lluvias en la mitad sur de la provincia y el norte de Alicante
Una densa niebla cubre algunas zonas de la provincia de Valencia este sábado por la mañana. Este fenómeno se ha dejado notar en zonas más extensas que habitualmente, y bien entrada la mañana. Algunas de las áreas afectadas son la autovía A-3 cerca de la entrada a València, o en el entorno de Llíria, donde dificulta el tráfico por la escasa visibilidad.
Alerta amarilla por lluvias
La Comunitat Valenciana vivirá un sábado con cielo muy nuboso o cubierto y chubascos por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante al final del día, menos probables y aislados hacia el interior y el extremo sur, según la predicción de Aemet. De hecho, la agencia ha lanzado una alerta amarilla en la mitad sur de Valencia y el litoral norte de Alicante.
Asimismo, las temperaturas mínimas irán en ascenso; las máximas, en descenso, localmente notable en el sur de Valencia y norte de Alicante.
El viento, por su parte, será flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a noreste, moderado en el litoral y flojo a moderado en el resto.
- Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
- Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
- La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
- Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
- Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
- Hambre y frío en València: adiós al menú diario de comida caliente para personas sin hogar