Una densa niebla cubre Valencia esta mañana

Una densa niebla cubre algunas zonas de la provincia de Valencia este sábado por la mañana. Este fenómeno se ha dejado notar en zonas más extensas que habitualmente, y bien entrada la mañana. Algunas de las áreas afectadas son la autovía A-3 cerca de la entrada a València, o en el entorno de Llíria, donde dificulta el tráfico por la escasa visibilidad.

Alerta amarilla por lluvias

La Comunitat Valenciana vivirá un sábado con cielo muy nuboso o cubierto y chubascos por la tarde, con probabilidad de que sean localmente fuertes en el litoral sur de Valencia y norte de Alicante al final del día, menos probables y aislados hacia el interior y el extremo sur, según la predicción de Aemet. De hecho, la agencia ha lanzado una alerta amarilla en la mitad sur de Valencia y el litoral norte de Alicante.

Asimismo, las temperaturas mínimas irán en ascenso; las máximas, en descenso, localmente notable en el sur de Valencia y norte de Alicante.

El viento, por su parte, será flojo de dirección variable, tendiendo al mediodía a noreste, moderado en el litoral y flojo a moderado en el resto.