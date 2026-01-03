Un error administrativo deja sin toros a un pueblo de Castellón para sus fiestas de San Antonio
El Ayuntamiento tramitó la petición de los permisos con una antelación de tres días hábiles, cuando la ley establece que hay que hacerlo con un mínimo de 15
David Donaire
Uno de los municipios que tradicionalmente suelen abrir cada mes de enero la temporada taurina en la provincia de Castellón no podrá celebrar toros esta vez en sus populares fiestas de San Antonio. No en las fechas que suele ser costumbre, siempre en torno a cuando cae la festividad del patrón de los animales (el 17).
Es el caso de Castellnovo y el motivo es que un error administrativo del Ayuntamiento a la hora de pedir la autorización a la Conselleria de Interior ha obligado a retrasar la programación taurina, prevista inicialmente del 16 al 18 de enero, un fin de semana al no contar con el permiso necesario.
El consistorio de esta localidad del Alto Palancia anunció este viernes por redes sociales la nueva fecha para la agenda festiva, que finalmente será del 23 al 25 de enero.
"Es un desastre"
El propio alcalde, Antonio López (PSPV-PSOE), reconoce a Mediterráneo que esta situación es «un desastre». La razón por la que el Ayuntamiento ha tenido que posponer una semana las exhibiciones es que tramitó tarde la petición de los permisos.
La normativa autonómica establece que las corporaciones tienen que solicitar las autorizaciones para celebrar actos taurinos con un mínimo de 15 días de antelación, pero en este caso solo lo hicieron con un margen de «tres días hábiles», admite el primer edil, pese a que la asociación organizadora, la peña Los Mil Duros, hacía semanas que había solicitud al Ayuntamiento la autorización pertinente para los toros.
«Se esperó a enviar el expediente hasta no recopilar toda la documentación en vez de remitirlo antes y luego ya ir aportando los documentos que pudiesen faltar», lamenta el alcalde, a la vez que añade que en los ayuntamientos más pequeños se concentra «mucho trabajo en pocas personas», lo que, por desgracia, a veces puede propiciar «un error técnico, burocrático, administrativo».
"Ahora solo queda apechugar y disculparse"
Tras este «chasco», López remarca que «hay que poner mil ojos» y «ahora solo queda apechugar y disculparse», con la aspiración de que «esto pueda servir como lección y que no vuelva a ocurrir». Más allá de no poder realizar los festejos en los días programados, lo que más lamenta el alcalde es cómo este cambio de fechas «va a trastocar los planes» de los vecinos, ya que «mucha gente coge vacaciones o adapta su calendario personal para no perderse las fiestas de San Antonio», que tienen gran arraigo y acogida en Castellnovo.
Además del Ayuntamiento, la peña organizadora también dio a conocer las nuevas fechas para los festejos, que «por problemas ajenos» a Los Mil Duros, se ven «obligados» a cambiar.
En concreto, el sábado 24 prevén soltar toros de Castillejo de Huebra, El Torero y Santiago Domecq.
