La exdiplomática Mary Ponte en Valencia: "Es un momento clave" para liberar "un país secuestrado"

"Venezuela está en un momento clave de su historia, ha comenzado el proceso de liberación de un país secuestrado". Así se pronuncia la exdiplomática venezolana en València, Mary Ponte, quien ha confesado sentirse "felices, pero cautelosos ante lo que suceda en las próximas horas y días". Lo ha hecho a través de un comunicado difundido por Comando Venezuela en la Comunitat Valenciana, con el que han querido dirigirse, también junto al Movimiento Venezuela Libre, a los residentes venezolanos en la autonomía valenciana.

En este texto, piden cautela a los venezolanos de las tres provincias -de Valencia, Alicante y Castellón- y les instan a actuar con "prudencia ante la incertidumbre" del actual contexto político, que se abre tras la intervención (o ataque) de Estados Unidos a su país y la captura de Nicolás Maduro. "Debemos estar atentos a los avances de los acontecimientos y a los futuros pronunciamientos que emitan María Corina Machado y Edmundo González", añade Ponte. Ella ha querido agradecer a las organizaciones nacionales e internacionales por demostrar "un apoyo genuino y continuo a Venezuela y a la diáspora venezolana a quienes adelanta que próximamente nos encontraremos".

¿Concentración?

Este mensaje se alinea con la decisión de no convocar ninguna manifestación ni concentración, de forma oficial, por parte de su organización que, según ellos, "representa a los venezolanos en la Comunitat Valenciana. "Nos mantenemos a la expectativa ante los acontecimientos políticos que se desarrollan en Venezuela", esgrimen.

Sí que hay convocada para la tarde del sábado una concentración convocada, a las 19 horas, por la Plataforma Bolivariana del País Valencià Hugo Chávez bajo el lema "Solidaridad con Venezuela" frente al consulado de Estados Unidos en València, a la que se suma Esquerra Unida del País Valencià.