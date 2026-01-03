Gabriel Rufián señala al PP: "Los que te mintieron con el Metro de València y la dana, te mentirán con Venezuela"

El portavoz en el Congreso de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, ha relacionado la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, producida esta pasada madrugada y que ha acabado con la captura de Nicolás Mauro, con la dana del 29-O y el accidente de metro de València, ambas crisis con el PP al frente de la Generalitat Valenciana, con los presidents Carlos Mazón y Francisco Camps, respectivamente.

Lo ha hecho en clave política y de relatos, en un mensaje en su cuenta de X (antiguo Twitter), en el que ha señalado, sin nombrarlo, al Partido Popular y sus relatos en diferentes acontecimientos históricos, entre los que ha incluido la catástrofe natural valenciana, cuya cifra de víctimas mortales asciende a 230 personas.

"Quienes te mintieron [...] con la dana, con los incendios y con Gaza ahora te mentirán con Venezuela", ha escrito en sus redes sociales. Estos tres acontecimientos históricos se unían a un largo listado en el que ha incluido otros hechos históricos como la invasión y guerra de Irak, la crisis financiera de 2011, las preferentes, los rescates a la banca, el Prestige, el Yak42, el Alvia de Galicia o el accidente del Metro en València, una tragedia en la que fallecieron 43 personas, a cuyas familias Camps nunca recibió ni pidió disculpas.

"Agresión" y "secuestro"

En su mensaje, Rufián ha calificado a Trump y sus secuaces como "el principal peligro para el mundo" y ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez "condenar" el ataque y no hacer "el ridículo como con Guaidó", a quien el socialista reconoció en 2019 como "presidente encargado" para convocar elecciones. Asimismo, el catalán ha calificado de "agresión" el bombardeo de un país y de "secuestro" y no de arresto el haber detenido a un Presidente. "Lo digo porque la película será esta y es mentira", ha concluido.

Un día después de los mensajes de Feijóo

La relación hecha por Rufián entre las mentiras de Venezuela y las del PP por su gestión del accidente de Metro y la dana del 29-O llegan solo un día después de que se hicieran públicos los mensajes enviados por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Carlos Mazón durante la tarde y noche del 29 de octubre. En ellos, se ha reflejado la preocupación del gallego por "llevar la iniciativa de comunicación" que consideraba "clave"; esta fue su respuesta cuando Mazón le comunicó que podía haber "decenas de fallecidos".

Pradas, Mazón, Feijóo, Mompó y Mazzolari, el 31 de octubre de 2024, en una comparecencia en la que aseguró que estuvo informado "en tiempo real". / Francisco Calabuig

Desde hace catorce meses, la Generalitat Valenciana y el PP han tratado de imponer el relato del "apagón informativo" por parte de las agencias estatales, algo que la jueza de la dana no ha constatado, y del supuesto "abandono" del Gobierno Central en cuanto a los recursos. En los mensajes entre los dos líderes, se refleja que el Ejecutivo, a través de la Delegación del Gobierno, había movilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME): Tenemos lo que necesitamos que ahora mismo es la UME", mensajeaba Mazón a Feijóo a las 23.32 horas de este 29 de octubre.