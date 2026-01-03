Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Venezuela

Gabriel Rufián señala al PP: "Los que te mintieron con el Metro de València y la dana, te mentirán con Venezuela"

El líder catalán ha resaltado las "mentiras" vertidas por los populares sobre la gestión del 29-O, un día después de conocer los mensajes de Feijóo a Mazón

Rufián y Pradas, durante el interrogatorio en la comisión del Congreso.

Rufián y Pradas, durante el interrogatorio en la comisión del Congreso. / Javier Lizón/Efe

Lluís Pérez

Lluís Pérez

València

El portavoz en el Congreso de Esquerra Republicana de Cataluña, Gabriel Rufián, ha relacionado la intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, producida esta pasada madrugada y que ha acabado con la captura de Nicolás Mauro, con la dana del 29-O y el accidente de metro de València, ambas crisis con el PP al frente de la Generalitat Valenciana, con los presidents Carlos Mazón y Francisco Camps, respectivamente.

Lo ha hecho en clave política y de relatos, en un mensaje en su cuenta de X (antiguo Twitter), en el que ha señalado, sin nombrarlo, al Partido Popular y sus relatos en diferentes acontecimientos históricos, entre los que ha incluido la catástrofe natural valenciana, cuya cifra de víctimas mortales asciende a 230 personas.

"Quienes te mintieron [...] con la dana, con los incendios y con Gaza ahora te mentirán con Venezuela", ha escrito en sus redes sociales. Estos tres acontecimientos históricos se unían a un largo listado en el que ha incluido otros hechos históricos como la invasión y guerra de Irak, la crisis financiera de 2011, las preferentes, los rescates a la banca, el Prestige, el Yak42, el Alvia de Galicia o el accidente del Metro en València, una tragedia en la que fallecieron 43 personas, a cuyas familias Camps nunca recibió ni pidió disculpas.

"Agresión" y "secuestro"

En su mensaje, Rufián ha calificado a Trump y sus secuaces como "el principal peligro para el mundo" y ha pedido al Ejecutivo de Pedro Sánchez "condenar" el ataque y no hacer "el ridículo como con Guaidó", a quien el socialista reconoció en 2019 como "presidente encargado" para convocar elecciones. Asimismo, el catalán ha calificado de "agresión" el bombardeo de un país y de "secuestro" y no de arresto el haber detenido a un Presidente. "Lo digo porque la película será esta y es mentira", ha concluido.

Un día después de los mensajes de Feijóo

La relación hecha por Rufián entre las mentiras de Venezuela y las del PP por su gestión del accidente de Metro y la dana del 29-O llegan solo un día después de que se hicieran públicos los mensajes enviados por el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, a Carlos Mazón durante la tarde y noche del 29 de octubre. En ellos, se ha reflejado la preocupación del gallego por "llevar la iniciativa de comunicación" que consideraba "clave"; esta fue su respuesta cuando Mazón le comunicó que podía haber "decenas de fallecidos".

Pradas, Mazón, Feijóo, Mompó y Mazzolari, el 31 de octubre de 2024, en una comparecencia en la que aseguró que estuvo informado &quot;en tiempo real&quot;.

Pradas, Mazón, Feijóo, Mompó y Mazzolari, el 31 de octubre de 2024, en una comparecencia en la que aseguró que estuvo informado "en tiempo real". / Francisco Calabuig

Desde hace catorce meses, la Generalitat Valenciana y el PP han tratado de imponer el relato del "apagón informativo" por parte de las agencias estatales, algo que la jueza de la dana no ha constatado, y del supuesto "abandono" del Gobierno Central en cuanto a los recursos. En los mensajes entre los dos líderes, se refleja que el Ejecutivo, a través de la Delegación del Gobierno, había movilizado a la Unidad Militar de Emergencias (UME): Tenemos lo que necesitamos que ahora mismo es la UME", mensajeaba Mazón a Feijóo a las 23.32 horas de este 29 de octubre.

