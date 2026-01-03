¿Qué municipios valencianos han cambiado sus actos de Reyes Magos por el temporal?

El día de Reyes se espera pasado por agua, o por nieve. Según los diferentes modelos de predicción, durante la jornada del lunes se prevé el punto álgido del temporal de frío y nieve que trae consigo la borrasca Francis. Ante las adevertencias de Aemet y de Emergencias, son varios los ayuntamientos valencianos que han decidido posponer o cambiar de lugar las cabalgatas de Reyes, tan esperadas por los más pequeños.

La alerta de Protección Civil y Emergencias por nevadas en cotas bajas y lluvias intensas en diversas zonas de la provincia de Valencia al menos hasta el martes 6 de enero ha obligado a modificar la recepción de Sus Majestades de Oriente. Algunos consistorios han decidido aplazarla al día siguiente, el 6 de enero, a pesar de la posible confusión entre los niños, que recibirán sus regalos antes de ver llegar a los Reyes Magos. Otros, en cambio, han optado por habilitar un espacio a cubierto para celebrar la cabalgata.

Estos son los municipios que han cambiado sus cabalgatas:

En la Costera

Xàtiva es una de las ciudades que ha pospuesto la tradicional cabalgata, que pasa a celebrarse el martes 6 de enero a las 12 horas. Desde el consistorio explican que, "por motivos de lluvia y de carga de trabajo", los Reyes de Oriente han decidido cambiar su calendario para este inicio de 2026 en la capital de la Costera. La decisión se toma también para garantizar la seguridad y el disfrute de los asistentes al evento.

Ontinyent, en cambio, mantiene la cabalgata para la tarde del 5 de enero las 18:00 horas a expensas del temporal. La ciudad ha cancelado las actividades programadas en el exterior para el domingo 4, cuando celebran la recepción de Jacobo, el emisario de los Reyes Magos. Para ello han habilitado una carpa con chocolatada.

En la Ribera

En la Ribera son cuatro los municipios que han pospuesto o modificado la llegada de los Reyes. En Cullera, el día 5 de enero únicamente habrá una recepción de Sus Majestades a las 19 horas en la Casa de la Cultura. La cabalgata, por su parte, queda pospuesta para el día 6 a las 17:30 horas. Por su parte, Alzira también aplaza la cabalgata de Reyes a la mañana del día 6 a partir de las 11:00 horas, acto que se convertirá en un "desfile de despedida". Algemesí no modifica la fecha, sino que traslada al pabellón municipal la entrega de cartas y la cabalgata de Reyes, que se harán en dos turnos para que puedan asistir el máximo número de niños posible. Lo mismo ocurre con Carcaixent, donde los Reyes harán su llegada a cubierto en el centro multiusos La Cadenera, aunque sin la tradicional cabalgata.

Imagen de la cabalgata del año pasado en Algemesí, marcada por la dana. / Levante-EMV

En Gandia optan por vigilar el tiempo. Este domingo los responsables municipales se reunirán y tomarán una decisión sobre si la cabalgata se mantiene el lunes 5 de enero o pasa al martes 6 de enero, día de Reyes, por la manaña. En Tavernes de la Valldigna estudian diversas alternativas en caso de que la lluvia impida el desarrollo normal de la cabalgata, sin definir todavía su decisión. En Oliva, en cambio, el gobierno local ha decretado que no habrá cabalgata pero los Reyes Magos sí llegarán el lunes 5 de enero en un acto que tendrá lugar a cubierto, en el Centre Polivalent, a las 18.30 horas.

En el Camp de Morvedre

Las tradicionales cabalgatas del 5 de enero quedan suspendidas en Sagunt y se han sustituido por actos de recepción en espacios cerrados para garantizar la comodidad y la seguridad del público que han agotado sus plazas en cuestión de minutos.