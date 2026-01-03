Temporal
61 quitanieves y 6.800 toneladas de sal frente a la nieve en la Comunitat Valenciana
El objetivo principal es garantizar que la red de carreteras estatales en este territorio esté en las mejores condiciones para que puedan ser transitadas "o cortarlas en caso de que, debido a la nieve, no estén en buenas condiciones
La Comunitat Valenciana dispone de 61 máquinas quitanieves, más de un millón de litros de salmuera y 6.785 toneladas de sal para hacer frente a las nevadas, según ha informado la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé.
Bernabé se ha reunido este sábado con las agencias estatales, de carácter preventivo y reactivo, ante los posibles efectos de la borrasca Francis por nevadas en las carreteras del Estado en la Comunitat, ha indicado Delegación del Gobierno en una nota de prensa.
Ha señalado que el objetivo principal es garantizar que la red de carreteras estatales en este territorio esté en las mejores condiciones para que puedan ser transitadas "o cortarlas en caso de que, debido a la nieve, no estén en buenas condiciones para el tráfico".
Por provincias
Según ha detallado la delegada, por provincias, Valencia dispone de 26 máquinas quitanieves, 4.300 toneladas de sal y 670.000 litros de salmuera; Castellón, 18 máquinas quitanieves, 1.245 toneladas de sal y 155.000 litros de salmuera; y Alicante, 17 quitanieves, 1.240 toneladas de sal y 228.000 litros de salmuera.
Además, desde el 29 de diciembre hasta hoy, se han realizado trabajos de tratamiento preventivos en un total de 1.409 kilómetros de carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana, con 34 toneladas de sal y 161.000 litros de salmuera.
Asimismo, la unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil ha previsto el siguiente dispositivo ante la posible nevada del lunes: en la Comandancia de Castellón, 123 efectivos el domingo, 139 el lunes y 118 el martes; Alicante,116 efectivos el domingo, 148 el lunes y 120 el martes; y, en Valencia, 286 efectivos el domingo, 304 el lunes y 293 el martes.
Equipos de urgencias
Del mismo modo, la Delegación del Gobierno tiene prealertados un helicóptero y un pelotón del GRS3 de Valencia para los próximos domingo, lunes y martes.
En cuanto a la Guardia Civil de Tráfico, para regular la circulación, establecer cortes o restricciones, se han asignado ya efectivos en los subsectores de la Guardia Civil de las tres provincias, y "también la UME tiene preparados sus efectivos y equipos para, si fuera requerida en caso de emergencia, intervenir", según Pilar Bernabé.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana ha subrayado la necesidad de ser prudentes y seguir la información y las recomendaciones siempre a través de los canales oficiales, y ha destacado que, "sobre todo, ante los próximos episodios de nevadas, especialmente el lunes en las carreteras de Castellón, Valencia y Alicante, es muy importante evitar cualquier tipo de desplazamiento".
