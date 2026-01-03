Alerta naranja por nieve y amarilla por lluvias 24 horas antes del desplome térmico

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha activado el aviso amarillo por lluvias en el interior sur de la provincia de Valencia ante la llegada de la borrasca Francis, un temporal que amenaza con dejar días de extrema complejidad meteorológica en la Comunitat Valenciana. Esta es solamente la primera parte de un temporal de frío y nieve que a partir del lunes se acrecentará con la entrada de una masa de aire ártico, que ha llevado a la agencia a decretar un aviso naranja por nevadas en el interior norte de Valencia y sur de Castellón, donde la cota de nieve podría caer hasta los 200 metros.

El domingo, fuertes lluvias

Las precipitaciones en el sur de Valencia y norte de Alicante comenzarían este sábado por la tarde-noche, según la Aemet. Concretamente, el aviso está activo desde las 20 horas de este sábado. Las precipitaciones serán persistentes, con el máximo de intensidad previsto este domingo por la mañana.

La cota de nieve irá bajando de los 1.600-1.800 metros hasta situarse a últimas horas en torno a 500-1.000 metros en el norte de Castellón; 1.000-1.400 metros en la zona central y 1.400-1.600 metros en el tercio sur.

El lunes será un día de nieve en el interior. El domingo por la noche ya comenzará a nevar en el norte de Castellón. La incertidumbre del espesor de la nevada y de la cota deriva de la interacción de la masa ártica del lunes y la húmeda y templada de los días previos.

Mínimas rozando el cero

En general, el temporal de nieve, lluvia y frío provocará un descenso notable de las temperaturas de casi una decena de grados entre este sábado y el próximo lunes, una caída que será "progresiva" a lo largo de los próximos días.

Alerta naranja para la noche de Reyes

Entre el domingo y el lunes se prevé que los termómetros se desplomen. Será entonces cuando esa masa de aire húmedo (que estará dejando lluvias en la costa) choque con otra lengua de aire muy frío procedente del norte. El choque entre ambas masas de aire podría dejar nevadas en cotas insólitamente bajas en toda la Comunitat Valenciana.

Para el lunes 5 de enero la Agencia Estatal de Meteorología ha activado el aviso amarillo por nevadas en la franja interior comprendida entre el sur de Valencia y el norte de Alicante, así como en el interior norte de Castelló. El aviso se mantendrá activo durante toda la jornada, donde se esperan acumulaciones de nieve que podrían llegar a los 4 centímetros.

Mucho más complejo es el pronóstico para la franja del interior sur de Castelló y el norte de Valencia, donde Aemet ha activado la alerta naranja ante un peligro importante por nevadas, con acumulaciones de nieve de hasta 5 centímetros en 24 horas. Dicho aviso se mantiene activo hasta las 17.59 horas del lunes 5 de enero.

Atención a la A-3 de Valencia

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha pedido a los conductores que regresen de fin de semana mañana domingo lo hagan en las primeras horas del día y no por la tarde, debido a las malas condiciones meteorológicas derivadas del paso de a borrasca Francis, que traerá lluvia y nieve a su paso por la península.

Tráfico recomienda a los conductores que planifiquen bien su viaje y se informen del estado de las carreteras y del tiempo antes de ponerse al volante.

Y aconseja a los que tengan que desplazarse durante el domingo por las zonas afectadas por nieve, lo hagan durante la mañana de mañana.

La DGT recuerda que la mayor probabilidad de nevadas y fuertes lluvias está prevista para el domingo, día de regreso del fin de semana y para el lunes, víspera de Reyes.