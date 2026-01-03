Sanidad cierra el año sin publicar la memoria del 2024 con el cribado de mama en el foco

El 2025 está cerrado, el 2026 comienza y la Conselleria de Sanidad no ha publicado aún la "Memoria de Gestión" del ejercicio 2024, un documento que suele publicarse en el último trimestre del año posterior en la web de la Generalitat. Se trata de un balance amplio y exhaustivo del funcionamiento de la sanidad pública valenciana -el último, correspondiente a 2023, sumaba 470 páginas- a lo largo de todo un ejercicio, en el que se da cuenta de una infinidad de datos: número de cirugías realizadas por especialidades, la actualización del personal, el gasto definitivo en el Plan de Choque para enviar cirugías a la sanidad privada, los millones invertidos y ejecutados en infraestructuras o los datos definitivos del programa del cribado de cáncer de mama, tan en entredicho en los últimos meses. Cabe recordar que, según los datos de un informe interno de la propia Conselleria, se dejó de llamar a 90.000 mujeres que deberían haber sido citadas a una mamografía ese año.

Con la publicación de la memoria de gestión se revelarán los datos definitivos y más amplios sobre el cribado de mama y, según la oposición, es lo que el conseller Marciano Gómez está tratando de evitar. "El 2024 ha sido el peor año para el cribado de mama desde la pandemia y es, además, el primer año de gestión al 100 % de este conseller", esgrime el diputado de Compromís Carles Esteve, quien defiende que Gómez "evita darlas al completo antes de que lleguen las de 2025, mejores a priori como ya ha ido anunciando, y tratar de contar las cosas como quiere que sean y no como son en realidad". El parlamentario lamenta la deriva del programa que ha pasado "de ser uno de los mejores cuatro de España" a realizar 12.000 mamografías menos en 2024 -como publicó Levante-EMV en octubre-, de las que, por estadística, el 5 % serían positivos "que no se habrían detectado a tiempo".

Lectura de una de prueba de mamografía en un hospital valenciano. / J.Hernández

"Opacidad" continuada

Esta circunstancia "puntual" se alinea con otra más "estructural" para Esteve: la "opacidad" del conseller Marciano Gómez, que es ya "su modus operandi". En esto coincide el diputado del PSPV-PSOE Rafa Simó, quien califica la demora en su publicación como "una decisión política" y no como un "retraso administrativo". "La opacidad es marca de la casa de Marciano Gómez -, afirma-. Y si esconde los datos del ejercicio 2024 es porque no acompañan o porque necesitan más tiempo para cocinarlos". El socialista pone el foco también en el cribado de mama, en los datos definitivos de las listas de espera -acumulan más de 68.000 pacientes tras el primer semestre de 2025- o las derivaciones a la sanidad privada. "Es una vergüenza que no se cumpla con una obligación legal -, prosigue- porque la transparencia no es accesoria, sino un derecho de la ciudadanía y un deber de cualquier gobierno".

De hecho, según recuerda Esteve, es el segundo año que ocurre este hecho, lo que pasaría a convertirse ya en "estructural" y nos obliga "a trabajar a dos años vista" con un importante "agujero negro informativo" tanto para la oposición, como para la ciudadanía en general. "Es su manera de funcionar", insiste y pone un ejemplo: los informes para justificar la prórroga de la concesión del departamento del Vinalopó a Ribera Salud, bajo el modelo Alzira; unos documentos que "no ha hecho públicos -, remarca el nacionalista-, bien porque no existen, bien porque los datos no avalarían esa decisión". También resalta el cambio impuesto por la actual Conselleria al cambiar la periodicidad de la publicación de los datos de las listas de espera de una horquilla mensual con el Botànic a la semestral en vigor.

De ocho meses a más de un año

La fecha de la publicación del documento fue en 2024 una decisión, motivada por una u otra circunstancia, porque la "Memoria de Gestión 2023" está fechada en octubre del pasado, es decir, que estaba lista antes de acabar el 2024, pero no se publicó hasta después de Navidad. Esteve la reclamó a las puertas de la Navidad, sin éxito y el 2025 comenzó sin que se hubiera publicado. ¿Qué había ocurrido en años anteriores? En 2023, Sanidad publicó el balance del año anterior en agosto, solo ocho meses después del cierre del ejercicio.