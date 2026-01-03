Los políticos valencianos divididos por Venezuela: de la "alegría" de Vox a la condena de Compromís

La captura de Maduro por parte de Trump, con los ataques a Caracas a lo largo de la madrugada, divide a la clase política valenciana; al menos de quienes se han pronunciado por el momento. Las opiniones se dividen desde la "alegría" de los representantes de Vox a la condena por parte de los de Compromís. Ellos han sido los primeros en pronunciarse y, más tarde, lo han hecho los del PP y el PSPV, tras el pronunciamiento de sus líderes nacionales.

El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha trasladado su "preocupación y cercanía al pueblo venezolano" en un momento de "profunda incertidumbre". Ha querido, además, tener un recuerdo a los "más de mil presos políticos y sus familias" y ha confiado en que "se eviten represalias" y se "abra un camino de transición pacífica" que garantice la "protección de las personas, los derechos humanos y la paz".

Por su parte, la líder de los socialistas y ministra de Ciencia, Diana Morant, ha compartido el mensaje del presidente Pedro Sánchez en X, en el que explica que el Gobierno está "haciendo un seguimiento exhaustivo de los acontecimientos" y hace un "llamamiento a la desescalada y a la responsabilidad", así como a "respetar el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas".

Los dos Llanos republican a Abascal

La presidenta de las Corts Valencianes, Llanos Massó, no se ha pronunciado directamente, pero sí que ha compartido el mensaje de Santiago Abascal en sus redes sociales. En este, el líder de la ultraderecha se alegra por la captura de Maduro y por "apoyar la restauración de la democracia en Venezuela". Asimismo, ha señalado a Sánchez quien debería "estar muy preocupado" porque la caída de Maduro es "un golpe para la mafia sanchista más grande". Y lo mismo ha hecho el Síndic de la ultraderecha, quien también ha compartido el mensaje de su líder nacional.

Compromís: "La democracia no se consigue con bombas"

Una posición totalmente contraria ha adoptado Compromís, que ha emitido un comunicado de condena del ataque de Trump a Venezuela por ser una "agresión contraria al derecho internacional y a los principios de independencia e igualdad de los Estados, consagrados en la Carta de las Naciones Unidas". Los nacionalistas condenan también el "secuestro" del jefe de Estado y "la impunidad de la que disponen determinados líderes políticos", como Trump, que demuestra, una vez más, su "carácter imperialista" y su "subordinación a los intereses geopolíticos y económicos vinculados al petróleo".

En este sentido, la formación pide una "respuesta clara y contundente" de Naciones Unidas, la Unión Europea y la Organización de Estados Americanos, así como un "posicionamiento inequívoco del Gobierno de España.

En esta misma línea, se han pronunciado sus representantes en las diferentes cámaras: la autonómica, la nacional y la europea. El Síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha sido el primer político valenciano en pronunciarse sobre la captura de Maduro por parte de EEUU. El nacionalista ha calificado la intervención de "agresión" y de una "violación flagrante del derecho internacional". Asimismo, pide "respeto a la vida, la soberanía, los derechos y libertades" del pueblo venezolano.

Por su parte, el eurodiputado Vicent Marzà, también de Compromís, ha equiparado el ataque a Venezuela con la financiación de Trump a "la extrema derecha para desestabilizar Europa". Y ha continuado diciendo que no se defiende la democracia bombardeando "para hacer negocio" y "quedarse con los recursos naturales".

En un segundo mensaje, Marzà ha calificado de "intolerable" la acción de "poner y quitar presidentes por la fuerza e imponer violentamente el interés de las multinacionales que te pagan la campaña por encima de la soberanía de los pueblos". Ha nombrado a Trump, Putin y Netanyahu.

Maduro vs. Franco

El diputado de Compromís en el Congreso de los Diputados, Alberto Ibáñez, también se ha pronunciado sobre lo ocurrido en Venezuela esta madrugada. "Trump es una amenaza para el mundo, da igual como te caiga Maduro", ha expresado. En este sentido, ha condenado el ataque militar "ilegal" pensado, en su opinión, para "controla la escasez de petróleo".

Ibañez también ha entrado a rebatir mensajes del presidente del PP en Cataluña, Alejandro Fernández. Este ha asegurado que a "los dictadores" no "se les saca presentando mociones y cantando el 'Imagine'", a lo que el de Compromís le ha espetado que "no somos iguales" porque al PP les "fundo un ministro franquista que firmaba sentencias de muerte" y, aún así, "os dejamos participar pacíficamente en las urnas".

Ens Uneix se suma a la condena

Ens Uneix, el partido de Jorge Rodríguez y de la vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Natàlia Enguix, se ha sumado a la condena del ataque por "vulnerar la soberanía nacional y el derecho internacional" en un mensaje en la cuenta de la formación en X. Ellos apuestan por "el diálogo y la paz en la construcción de sociedades libres" y esgrimen no poder "tolerar la resolución de ningún conflicto por la fuerza".

El mensaje de González Pons

El valenciano González Pons, también europarlamentario, ha seguido la estrategia de los de Vox y ha compartido el mensaje del líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, en X. El gallego está siguiendo "con atención la situación en Venezuela", se muestra preocupa por los españoles residentes en el país, quienes son su "principal preocupación" y reclama un "futuro sin represión y con una transición democrática" bajo el liderazgo de Edmundo González y María Corina.