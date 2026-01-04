La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?

¿Cuándo nevará en la Comunitat Valenciana? Esa es la pregunta que se están haciendo miles de valencianos desde hace días. Los avisos por nevadas inusualmente importantes y a cotas especialmente bajas llevan días presentes y, lo cierto, es que de momento no se han producido.

Tal como explicaron desde la Aemet, el temporal asociado a Francis y a la entrada de una masa de aire muy frío procedente del norte de Europa se produciría en dos tiempos. En primer lugar, la borrasca Francis traería una masa de aire húmedo con precipitaciones que están siendo significativas en la Safor y Marina, con más de 130 litros por metro cuadrado registrados desde la medianoche, y posteriormente el desplome térmico podría provocar nevadas importantes. Sin embargo, de los dos pasos solo se ha producido de momento el primero.

Y es que, pese a que inicialmente estaba previsto para hoy, el desplome térmico no se producirá hasta mañana. Los nuevos modelos con los que trabaja la Aemet confirman que mañana comienza la segunda fase del temporal invernal y explican que la entrada en juego de una borrasca en Escandinacia y un anticiclón en Atlántico norte han retrasado por unas horas la llegada de una masa de aire ártico sobre la Península.

Desacople de frentes

Este cambio, aunque sea por apenas unas horas, es fundamental para no solo retrasar la llegada de la nieve a la península sino también para rebajar su intensidad. Aunque se mantienen los avisos (amarillo en lugar de naranja durante toda la jornada de mañana), desde la Aemet hacen hincapié en que como la entrada de aire ártico muy seco va a ser algo más tardía y la interacción con la masa templada y húmeda va a estar desacoplada, la previsión es que las nevadas sean menos intensas y en cotas más altas de las inicialmente previstas.