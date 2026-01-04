El amor entre espías que sobrevivió a Mauthausen

La guerra, la posguerra y el exilio siguen siendo el gran vivero de inspiración de la literatura española. El investigador y escritor valenciano Carles Senso (Antella, 1982) regresa a las décadas críticas que configuraron el siglo XX valenciano, español y europeo para biografiar lo que, en realidad, es una historia de novela. O de película. Por eso su libro, fidedigno a los hechos, se ha escrito con ambición literaria. “Me he encontrado con personajes que si hubiesen nacido en los Estados Unidos serían protagonistas de costosas producciones de Hollywood”, señala Senso, que también es columnista de Levante-EMV.

En este caso se trata de dos historias, la de Joaquín Olaso Piera, de Carcaixent, y la de Lola García Echevarrieta, vasca de origen y valenciana de adopción, y a la que el autor define como “la gran mujer desconocida del exilio español”. Dos historias que en realidad son una, atravesada por el amor pero también una aventura de espías, donde se entrecruzan nombres como Neruda, Stalin, Mauthausen o la Gestapo.

“Lorca decía que hay almas ‘a las que uno tiene ganas de asomarse, como a una ventana llena de sol’. A mí me pasó algo así con Joaquín y Lola. Los descubrí en mis investigaciones sobre los deportados de la Ribera a campos nazis pero después su historia de vida y de amor me cautivó, en el más profundo de los sentidos: me hizo cautivo. No he podido despegarme en diez años de su entramado vital, queriendo saber siempre más de ellos, rastreando piezas del puzle y descubriendo que, allá donde estuvieron, fueron clave. Su identidad fue cambiante pero nunca negociaron implicarse y luchar, y en ocasiones eso les llevó a las armas”, explica Senso, que finalmente ha convertido aquella historia en una obra que acaba de enviar a las librerías bajo el título ‘Los ojos de Moscú’ (Reclam Editorial, 2025). Pero, ¿quiénes eran?

Clandestinidad y campos de concentración

Lola García Echevarrieta se formará en política desde pequeña, en una casa familiar por donde pasaron insignes representantes de las letras y la política. De hecho, cuando Pablo Neruda se convirtió en cónsul general de Chile en Barcelona la quiso como secretaria personal y fue clave en el exilio de españoles hacia tierras americanas, cuenta Senso, que la define como una mujer “de vanguardia”, en el sentido más proactivo del término.

La historia de Joaquín Olaso Piera comienza en la pobreza más extrema, en Carcaixent, y de ahí no para de crecer hasta convertirse en “uno de los espías más importantes del gobierno de Stalin”. A Olaso se le se sitúa en viajes a la Unión Soviética desde los años 20, algunos con Lola, la que sería su compañera de ideales e incluso de armas, en la resistencia al nazismo como miembros del FTP-MOI.

Portada del libro. / Levante-EMV

En esas décadas, Joaquín espió para el régimen de Stalin, incluidas tareas de información a otras fuerzas de izquierda en España. Fue Kim, Quimet, Emmanuel. Tras la guerra, ambos pasarán a Francia, donde vuelven a implicarse en la resistencia al nazismo.

En la clandestinidad, ella fue Clara Olaso, Charlotte Jeantet, Lola, Clara Díez, Carlota García. Lola fue hecha prisionera por la Gestapo y enviada al campo de concentración de Ravensbrück, al norte de Alemania, un campo solo de mujeres que tuvo un pequeño grupo de presas políticas españolas. “Allí fue una diosa para sus compañeras, que siempre la consideraron absolutamente necesaria para continuar con vida”, rememora Senso. Lola fue tan importante que después participó en los juicios (como el de Rastatt) contra las guardianas de los campos de exterminio.

Cartilla de entrada de Olasa en el campo de Mauthausen. / Levante-EMV

Y de ahí a Mauthausen, ya con el nazismo agonizante, pero criminal hasta el último día. Allí Lola pudo reencontrarse con Joaquín más de un año después de la última vez, cuando estuvieron juntos en la prisión de Fresnes. “La enfermería es su lugar de encuentro, donde vuelven furtivamente hasta que son liberados”.

Amor entre alambradas; muerte bajo sospecha

Solo hay constancia de dos parejas sentimentales españolas que coincidieran en este campo y vivieran para contarlo. Una es la de Lola y Joaquín. “Una anomalía. Amor entre las alambradas. Ellos nunca se casaron pero protagonizaron una historia de amor sincero y fiel que pasó por el infierno para morir después, el 31 enero de 1954, también juntos, en casa, en París, en extrañas circunstancias que han provocado elucubraciones varias. Un supuesto escape de gas en pleno invierno. Frío hacía, es cierto, pero también es cierto que las purgas comunistas estaban en funcionamiento por entonces”, cuenta Senso sobre una historia, y un libro, con final abierto.

Con esta obra, Senso vuelve a un terreno ya conocido. Además de estudiar temas como la Transición valenciana, el exilio o la deportación, ha profundizado en biografías como la del anarquista valenciano César Orquín, en su caso perseguido por el régimen soviético y que salvó de la muerte a más de 300 personas en Mauthausen.