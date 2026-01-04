La borrasca Francis descargará con fuerza en la Marina, la Safor y la Costera con más de 100 l/m2 antes de las nevadas

Los efectos de la borrasca Francis se vienen notando desde la tarde de ayer en la Comunitat Valenciana porque a las ocho se activó el aviso amarillo por lluvias decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el sur de la provincia de Valencia y el litoral norte de la de Alicante. Era solo el inicio de este temporal en dos partes: la primera de lluvia, con especial fuerza el domingo; y la segunda de nieve, a partir de lunes cuando se produzca la entrada de una masa de aire ártico, que ha llevado a la agencia a decretar un aviso naranja por nevadas en el interior norte de Valencia y sur de Castellón, donde la cota de nieve podría caer hasta los 200 metros.

Dónde lloverá más

Como en los últimos episodios bajo alerta roja y de fuertes precipitaciones, Francis amenaza las comarcas de la Marina, la Safor y la Costera, donde la tormenta se mantiene estática desde el sábado por la tarde y, prácticamente, durante todo el fin de semana, aunque a partir del domingo por la tarde podría perder intensidad. Los modelos de la Aemet prevén que en varios puntos de estas tres comarcas se podrían acumular más de 100 litros por metro cuadrado hasta el mediodía del lunes 5 de enero, cuya madrugada podría convertirse en la noche de Reyes más fría en 40 años. De hecho, muchas localidades ya han decidido posponer, modificar o cancelar sus cabalgatas para recibir a Melchor, Gaspar y Baltasar.

Cuándo lloverá más

La agencia ha compartido en sus redes sociales una perspectiva de cuáles serán las horas con precipitaciones más intensas, tomando como referencia la localidad de Albaida, uno de los "pueblo donde más puede llover". Como se observa en la gráfica de precipitación acumulada, los momentos de lluvias más intensas se esperan entre las tres de la pasada madrugada y las 13 horas del domingo. Sin embargo, de forma generalizada, la agencia estima que las "precipitaciones serán persistentes, con el máximo de intensidad previsto para mañana por la mañana". Estas irán "cesando el lunes a partir de mediodía de norte a sur".

Precipitación acumulada en Albaida durante las róximas 48 horas. / Aemet

De hecho, el modelo Harmonie-Arome de la Aemet contempla que las precipitaciones se producirían especialmente intensas entre la una de la madrugada pasada y la una del mediodía, donde en el interior de la Marina y la Safor, así como en la parte oriental de la Costera, podrían recogerse hasta 60 litros por metro cuadrado en seis horas.

¿Y la nieve?

A partir del lunes, el protagonismo será para la nieve. Según los pronósticos actuales de la Aemet, la cota bajará hasta los 200 metros en el tercio norte de la Comunitat Valenciana, hasta los 500 o 1.000 metros en la zona central y hasta entre 1.000 y 1.500 metros en el tercio sur. No descartan "espesores de en torno a dos centímetros en puntos del interior". Esta situación se prolongará hasta el martes, 6 de enero, cuando durante "las primeras horas, la cota de nieve esté entre 300 y 600 metros en el tercio sur".

La agencia ha publicado un mapa de probabilidad de que se acumule un 1 litro de nieve por metro cuadrado que es "muy alta en el interior", incluso en zonas próximas al litoral de Castellón del Baix Maestrat y el norte de la Plana Alta. Menos probable es que la cantidad de nieve sea superior a 5 l/m2, que cae por debajo del 50 %, o a 10 l/m2, cuyos pronósticos no superan el 20 %. Sin embargo, debido a la humedad de la nieve, la previsión es que el espesor sea "inferior" a su equivalencia en cantidad precipitada. En muchas zonas, nevará después de "lluvias abundantes" y con el suelo aún húmedo.

Mínimas rozando el cero

En general, el temporal de nieve, lluvia y frío provocará un descenso notable de las temperaturas de casi una decena de grados entre este sábado y el próximo lunes, una caída que será "progresiva" a lo largo de los próximos días.

El 5 será el día más helado, con mínimas negativas en todo el interior -de hasta cinco grados bajo cero en Morella- y máximas que solo superarán los 13 grados en el litoral sur. València vivirá una jornada con máximas que no superarán los 10 grados y, en Morella, la máxima será también negativa; la Aemet prevé que el mercurio no supere el grado negativo.

Temperaturas máximas y mínimas previstas para el 6 de enero en la Comunitat Valenciana. / Aemet

La caída abrupta de las temperaturas provocará heladas, tanto el lunes como el martes. Será la madrugada de Reyes cuando los termómetros se acerquen al cero térmico en prácticamente toda la Comunitat Valenciana. En València ciudad, el mercurio no superará los tres grados, mientras que, en todo el interior, se esperan valores entre dos y cinco grados negativos.