Casi bajo cero en la noche de Reyes: ¿Cuál fue la última vez que el mercurio bajó de 0 grados en València?

Una masa de aire ártico provocará un descenso notable y progresivo de las temperaturas en toda la Comunitat Valenciana durante los próximos días. Aunque con menor probabilidad de la que mostraban los modelos en días precedentes, el choque de este frente helado con la borrasca Francis ha activado avisos amarillos por nevadas en las comarcas del interior. Será el segundo episodio de este temporal que, a lo largo del domingo, está dejando precipitaciones importantes en diversas localidades; en la Marina se han superado los 120 litros por metro cuadrado este domingo.

La ciudad de València, como el resto de la autonomía, vivirá jornadas en las que las temperaturas máximas irán en "descenso notable", según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Esta caída será, prácticamente continua desde hoy y hasta la madrugada del martes, lo que provocará que las mínimas se registren a finales del día y no con la salida del sol, como suele ser lo habitual.

Aunque el Día de Reyes, el 6 de enero, las máximas ascenderán hasta superar los 11 grados, la madrugada del martes al miércoles será la más helada de toda la semana y el mercurio se acercará a los cero grados. Las previsiones actuales dejan la mínima del miércoles en dos grados en València ciudad, mientras que en la mañana de Reyes será de tres grados; será, de hecho, la noche de Reyes más helada en 40 años, lo que ha llevado a más de una quincena de consistorios a aplazar, modificar o suspender sus cabalgatas. Sin embargo, la humedad puede provocar que la sensación térmica sea inferior hasta llegar a valores negativos.

Los Reyes desfilarán este lunes por el centro de València hasta el Ayuntamiento / Eduardo Ripoll

Los últimos 0 grados en València

Si el termómetro llegara a valores negativos en el 'cap i casal' sería la primera vez en 15 años que se registraran temperaturas bajo cero en la ciudad. La última vez fue el 24 de enero de 2011 cuando la mínima cayó hasta los 0,4 grados negativos. De hecho, en este primer cuarto del siglo XXI, solo ha habido siete ocasiones en las que València ha registrado temperaturas negativas en la estación meteorológica de Viveros, como compartió este domingo la Aemet en sus redes sociales; seis de ellas en enero y una sola en diciembre.

Tres de ellas, además, se concentran entre el 22 y el 24 de enero de 2011, en los que el mercurio se fue a valores bajo cero durante tres jornadas consecutivas. La mínima más baja, en cambio, se remonta al año 2005; el 28 de enero de ese año el mercurio cayó hasta -1,6 grados.

Estos son los siete valores negativos en València durante el siglo XXI:

27/01/2005: -1,3º

28/01/2005: -1,6º

29/01/2006: -0,6º

20/12/2009: -0,3º

22/01/2011: -0,2º

23/01/2011: -0,2º

24/01/2011: -0,4º

Menos heladas que antaño

Según las previsiones de la Aemet, entre el martes y el miércoles, se pueden producir heladas débiles en el prelitoral de la Comunitat Valenciana y moderadas en el interior. Con respecto a la ciudad de València, el cambio climático y el calentamiento global han reducido la cantidad de heladas registradas con el paso de las décadas. Mientras que entre 1940 y 1960, la media anual de heladas en el observatorio de Viveros era de 4,6 al año, en este primer cuarto de siglo, han descendido a una periodicidad trienal, es decir, que solo se produce una cada tres años.