El temporal deja ya más de 122,2 l/m2: estos son los municipios valencianos donde más está lloviendo

Los pronósticos de la borrasca Francis están dando en el clavo; al menos en esta primera parte del temporal, en su episodio de precipitaciones, faltará ver qué ocurre a partir de mañana con la nieve. Como publicaba Levante-EMV este domingo, se esperaban registros por encima de los 100 litros por metro cuadrado en varios puntos de la Marina, la Safor y la Costera y es, precisamente, lo que ha ocurrido climatológicamente hablando durante las últimas horas.

Las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) recogen acumulados de 105,2 l/m2 en la Vall de la Gallinera desde el inicio de las lluvias el sábado a las 20 horas. Otros puntos destacados son l'Atzúbia (97,6 l/m2), Murla (70,2 l/m2) o la Vall de Laguar (60 l/m2). Sin embargo, los registros de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet), con una red más extensa, elevan los registros hasta los 122,2 l/m2 de la Vall de Laguar desde la medianoche de este domingo. En Beniarbeig, ha llovido con intensidad esta madrugada como ha compartido la asociación en sus redes sociales este domingo.

¿Dónde seguirá lloviendo?

Según la agencia estatal, las precipitaciones se están concentrando en las zonas de montaña de la Marina Alta y la Safor; fuera de esa zona, "las lluvias han sido débiles". Como se observaba en los modelos meteorológicos en la tarde del sábado, la tormenta iba a quedarse estática en la zona limítrofe entre el litoral sur de la provincia de Valencia y el norte de Alicante. De hecho, durante la madrugada, la Aemet ha elevado a naranja el nivel de aviso por precipitaciones en el litoral norte de Alicante no por la intensidad de las precipitaciones, sino por los acumulados que, como se ve en los registros, superan los 100 l/m2 en algunos puntos.

En esa zona seguirá lloviendo en las próximas horas, como explican desde la Aemet en sus redes sociales. "Seguirá lloviendo lo que queda de día, sobre todo en el sur de Valencia y el norte de Alicante -, explican- y prácticamente nada o inapreciable en la mitad norte". De hecho, el mapa de precipitación acumulada entre las 12 horas y la medianoche del próximo lunes muestra que, en la zona donde más lluvia ha caído, se podrían registrar hasta 60 litros por metro cuadrado.

Mapa de precipitación acumulada durante la segunda mitad del domingo en la Comunitat Valenciana. / Aemet

Los mayores acumulados

Al mediodía del domingo, los mayores acumulados según la Aemet son:

La Vall de la Gallinera: 105,2 l/m2

L'Atzúbia: 97,6

Murla: 70,2

La Vall de Laguar: 60

Villalonga: 46,6

Pinet: 45,8

Beniarrés: 37,8

Y según Avamet, desde las doce de la noche, estos son los municipios donde más ha llovido:

La Vall de Laguar: 123,8 l/m2

Gandia: 112,6

La Vall d'Ebo: 11,4

Benigembla: 109,8

La Vall de la Gallinera: 92,2

Barx: 92,2

Castell de Castells: 69,8

Murla: 69,1

Senija: 67

Vilallonga: 66,8

Olas de hasta 3 metros

Los efectos de la borrasca Francis se están notando en tierra, pero también en el mar. La Aemet da cuenta de olas que superan los tres metros en aguas costeras de Valencia y el norte de Alicante donde hay "mar gruesa". La boya de aguas profundas de Valencia ya ha registrado esa marca de 3 metros a las 10 horas de este domingo.

A la espera de la nieve

A partir del lunes, el protagonismo será para la nieve . Según los pronósticos actuales de la Aemet , la cota bajará hasta los 200 metros en el tercio norte de la Comunitat Valenciana, hasta los 500 o 1.000 metros en la zona central y hasta entre 1.000 y 1.500 metros en el tercio sur. No descartan "espesores de en torno a dos centímetros en puntos del interior". Esta situación se prolongará hasta el martes, 6 de enero, cuando durante "las primeras horas, la cota de nieve esté entre 300 y 600 metros en el tercio sur".

Densa niebla en Llíria / Lluís Pérez