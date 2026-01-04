¿Cuántos venezolanos viven en la Comunitat Valenciana?

La Comunitat Valenciana se ha consolidado como uno de los principales destinos de residencia para la población venezolana en España. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y por el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana, a principios de 2025 residían en alguna de las tres provincias de la autonomía 22.685 personas de esta nacionalidad.

Este dato consolida a la colonia del país latinoamericano como una de las que más crecimiento experimenta en la autonomía, situándola entre las cinco principales nacionalidades extranjeras de la Comunitat.

Cabe destacar que esta cifra hace referencia exclusivamente a personas con nacionalidad extranjera, es decir, aquellas que poseen tarjeta o permiso de residencia. Así, si se tuviera en cuenta a las venezolanas y venezolanos que ya han adquirido la nacionalidad española, la cifra de personas nacidas en el país liderado hasta ahora por Nicolás Maduro sería significativamente mayor.

La mayoría, concentrados en València

Por provincias, la valenciana es la que alberga el núcleo más numeroso, concentrados la gran mayoría en la capital. Según los datos del padrón municipal, a fecha de 1 de enero de 2025 había 10.264 venezolanos empadronados en València, siendo la tercera nacionalidad extranjera más numerosa después de Colombia e Italia. Alicante es otro de los puntos más elegidos por los expatriados, donde se concentra alrededor de 6.700 venezolanos.

Venezolanos celebran en València la captura de Maduro. / Eduardo Ripoll

En el ranking de población extranjera en la Comunitat Valenciana, Venezuela ocupa una posición destacada, especialmente dentro del grupo de países iberoamericanos. Por nacionalidades, la colonia venezolana es la que ha experimentado un mayor crecimiento en la última década, consolidándose como uno de los principales flujos migratorios actuales con un incremento de más de un 328% en los últimos diez años.

Esto la sitúa como la quinta nacionalidad más poblada en la autonomía, por detrás de Rumanía (145.000 personas), Marruecos (95.000), Reino Unido (85.000) y Colombia (45.000).