Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en RequenaDirecto temporalEl tiempo hoyVenezuelaTragedia en IndonesiaValencia BasketBaliza V16
instagramlinkedin

¿Cuántos venezolanos viven en la Comunitat Valenciana?

La población del país lationamericano es una de las que más ha crecido en la última década en la autonomía, situándola entre las nacionalidades extranjeras con mayor población

Dos venezolanos celebran la liberación de su país en su puesto en el mercado de Russafa.

Dos venezolanos celebran la liberación de su país en su puesto en el mercado de Russafa. / José Manuel López

Abraham Pérez

Abraham Pérez

València

La Comunitat Valenciana se ha consolidado como uno de los principales destinos de residencia para la población venezolana en España. Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y por el Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana, a principios de 2025 residían en alguna de las tres provincias de la autonomía 22.685 personas de esta nacionalidad.

Este dato consolida a la colonia del país latinoamericano como una de las que más crecimiento experimenta en la autonomía, situándola entre las cinco principales nacionalidades extranjeras de la Comunitat.

Cabe destacar que esta cifra hace referencia exclusivamente a personas con nacionalidad extranjera, es decir, aquellas que poseen tarjeta o permiso de residencia. Así, si se tuviera en cuenta a las venezolanas y venezolanos que ya han adquirido la nacionalidad española, la cifra de personas nacidas en el país liderado hasta ahora por Nicolás Maduro sería significativamente mayor.

La mayoría, concentrados en València

Por provincias, la valenciana es la que alberga el núcleo más numeroso, concentrados la gran mayoría en la capital. Según los datos del padrón municipal, a fecha de 1 de enero de 2025 había 10.264 venezolanos empadronados en València, siendo la tercera nacionalidad extranjera más numerosa después de Colombia e Italia. Alicante es otro de los puntos más elegidos por los expatriados, donde se concentra alrededor de 6.700 venezolanos.

La oposición colombiana celebra en València a la &quot;Venezuela libre&quot; tras la captura de Maduro

Venezolanos celebran en València la captura de Maduro. / Eduardo Ripoll

En el ranking de población extranjera en la Comunitat Valenciana, Venezuela ocupa una posición destacada, especialmente dentro del grupo de países iberoamericanos. Por nacionalidades, la colonia venezolana es la que ha experimentado un mayor crecimiento en la última década, consolidándose como uno de los principales flujos migratorios actuales con un incremento de más de un 328% en los últimos diez años.

Esto la sitúa como la quinta nacionalidad más poblada en la autonomía, por detrás de Rumanía (145.000 personas), Marruecos (95.000), Reino Unido (85.000) y Colombia (45.000).

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Directo lluvias en Valencia: Protección Civil envía el ES-Alert a toda la provincia de Valencia
  2. La Aemet activa el aviso rojo por lluvias en Valencia
  3. Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
  4. Luto en la hostelería valenciana: la familia de 'El Coso', marcada por el éxito y la tragedia en Indonesia
  5. Juanfran Pérez Llorca: 'No me han gustado las críticas de la Cámara a Barcala, las cuestiones técnicas no se arreglan con insultos
  6. Más de 200 litros por metro cuadrado en unas horas: Los municipios de Valencia donde más llueve
  7. Carreteras cortadas en Valencia por la lluvia: la A-7 y la A-3, con problemas
  8. La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m

La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?

La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?

¿Cuántos venezolanos viven en la Comunitat Valenciana?

¿Cuántos venezolanos viven en la Comunitat Valenciana?

De la euforia a las dudas sobre Venezuela: "Delcy es una torturadora, aunque la vendan como alguien con quien se puede hablar"

De la euforia a las dudas sobre Venezuela: "Delcy es una torturadora, aunque la vendan como alguien con quien se puede hablar"

El temporal deja ya más de 134,4 l/m2: estos son los municipios valencianos donde más está lloviendo

El temporal deja ya más de 134,4 l/m2: estos son los municipios valencianos donde más está lloviendo

¿Qué municipios valencianos han cambiado sus cabalgatas de Reyes Magos por el temporal?

¿Qué municipios valencianos han cambiado sus cabalgatas de Reyes Magos por el temporal?

¿Puedo formar parte de un jurado por asesinato?

¿Puedo formar parte de un jurado por asesinato?

La vecina de la Vall d'Uixó que escapó de la peligrosa secta Hermandad Rama

La vecina de la Vall d'Uixó que escapó de la peligrosa secta Hermandad Rama

Memoria histórica: La batalla contra el olvido que se libra en Alfondeguilla

Memoria histórica: La batalla contra el olvido que se libra en Alfondeguilla
Tracking Pixel Contents