La A-3 se salva, de momento, de los efectos de la nevada

La nieve y el frío se mantienen e incluso intensifican ligeramente de cara a la tarde de este lunes pero sin llefar a afectar a las vías de circulación, más allá de puntos localizados de la red. La A-3, vía central para la conexión de la Comunitat Valenciana con el interior peninsular, resiste, de momento, a los efectos de la nevada sobre las infraestructuras.

La alfombra blanca comenzó a verse en la comarca de Requena-Utiel entrada la tarde, pero fue, desde el principio, una nevada casi anecdótica. En concreto, se han visto los primeros copos de la comarca en Las Nogueras, una de las aldeas de Requena, a unos 13 kilómetros de este municipio.

Pero en esta comarca del interior no dejó apenas color blanco, ni llegó a afectar a la A-3 a su paso por Utiel. Desde el Ayuntamiento de Requena, de manera preventiva, ya se había comenzado a echar sal en las principales vías y en los accesos a los distintos barrios del municipio, con el objetivo de garantizar la seguridad y minimizar posibles riesgos, principalmente de caídas por heladas.

Dispositivo gubernamental

La Delegación del Gobierno en la Comunitat Valenciana puso en marcha un operativo para hacer frente a los efectos de la borrasca Francis por nevadas en las carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana. Bernabé ha señalado que “el objetivo principal es garantizar que la red de carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana esté en las mejores condiciones para que puedan ser transitadas. O cortarlas en caso de que, debido a la nieve, no estén en buenas condiciones para el tráfico”.

Para ello, el dispositivo consta de 61 máquinas quitanieves, 20 extendedoras de salmuera, además de contar con 1.053.000 litros de salmuera y 6.785 toneladas de sal para hacer frente a las nevadas. Por provincias, Valencia dispone de 26 máquinas quitanieves, 4.300 toneladas de sal y 670.000 litros de salmuera; Castellón, 18 máquinas quitanieves, 1.245 toneladas de sal y 155.000 litros de salmuera; y Alicante, 17 quitanieves, 1.240 toneladas de sal y 228.000 litros de salmuera.

Además, desde el 29 de diciembre se han realizado trabajos de tratamiento preventivos en un total de 1.409 kilómetros de carreteras del Estado en la Comunitat Valenciana, con 34 toneladas de sal y 161.000 litros de salmuera. Asimismo, la unidad de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil ha previsto para mañana un dispositivo de 118 efectivos dependientes de la Comandancia de Castellón, a los que se suman 120 de la de Alicante y 293 de la de Valencia. Y tiene prealertados un helicóptero y un pelotón del GRS3 de Valencia. En cuanto a la Guardia Civil de Tráfico, para regular la circulación, establecer cortes o restricciones, se han previsto 42 efectivos en Castellón y 70 en Alicante para mañana, además de 103 para Valencia. También la UME tiene preparados sus efectivos y equipos para, si fuera requerida en caso de emergencia, intervenir.

Carreteras afectadas

La jornada de este lunes se cerrará con incidencias aisladas en las infraestructuras y carreteras. Únicamente se cerraron 10 kilómetros de la CV-395, entre Chera y Sot de Chera, aunque sí que hubo circulación condicionada en varios puntos: en la CV-12 a la altura de Santa Elena; en la N-330, entre Torrebaja y Talayuelas; en la CV-35, a la altura de Tuéjar; en la N-232 en Morella; o en la CV-128, en el tramo comprendido entre Mas de Roblasco y Mas d'en Gatella. En el interior de Castellón, la Vicepresidencia Tercera y Conselleria de Medio Ambiente e Infraestructuras desplegó un dispositivo de viabilidad invernal, con varias máquinas quitanieves activas en vías como la CV-170 en Vistabella del Maestrat, la CV-124 en Castellfort.