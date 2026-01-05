La borrasca Francis amenaza con dejar el cuarto día de Reyes "más frío" en 80 años

La masa de frío polar ártica y su confluencia con la borrasca Francis, aún desacoplada, ha provocado una madruga muy fría en la Comunitat Valenciana con temperaturas bajo cero y mínimas por debajo de los siete grados en muchos puntos del interior; en la Pobla de Benifassà se han registrado -7,3 grados, según los datos recopilados por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) y, en Castellfort, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha captado una mínima de -7,1 grados.

El frío y las heladas continuarán durante los próximos dos días con madrugadas con temperaturas iguales o incluso inferiores a las de la pasada noche. Hace unos días, la Aemet ya informó de que, con toda probabilidad, esta noche de Reyes será la más fría en 40 años. Este lunes la agencia pronostica que el 6 de enero será un "día muy frío" y, según las previsiones actuales, la temperatura media en la Comunitat Valenciana será cinco grados más baja de lo habitual para un Día de Reyes; una situación que se repetirá, también, el 7 de enero, el día de la 'vuelta al cole'.

Temperatura media de los próximos días en la Comunitat Valenciana versus la serie histórica. / Aemet

El cuarto día de Reyes de "más frío"

Las previsiones de la Aemet, al mediodía de este lunes, estiman que el 6 de enero de 2026 será el cuarto día de Reyes más frío en casi 80 años, desde 1985, cuando se registraron 1,84 grados de media en toda la autonomía. De media, el mercurio registrará una temperatura de 2,98 grados durante toda la jornada, por lo que las mínimas negativas cercanas a los 10 grados se podrían repetir durante la próxima madrugada. Estos son cinco grados menos que el promedio habitual que, según la agencia, se queda en 7,96 grados.

Los 10 días de Reyes más fríos en la Comunitat Valenciana son los siguientes:

1985: 1,84º

1954: 2,70º

1997: 2,88º

2026: 2,98º (prevista)

2021: 3,05º

1977: 3,07º

1965: 3,27º

1953: 4,44º

1864: 4,44º

2009: 4,57º

Los más calurosos

Estos datos contrastan con los 6 de enero más calurosos, entre los que destacan los 12,88 grados de 1982, la máxima en estos 80 años. La mitad de estos corresponden a ejercicio del siglo XXI, lo que da una muestra del cambio climático y el calentamiento global. Estos son:

1982: 12,88º

2012: 12,71º

2008: 12,49º

1996: 12,06º

2001: 12,02º

2013: 11,66º

2014: 11,37º

1958: 11,37º

1968: 10,52º

¿Podría nevar en Reyes?

Después de las primeras nevadas de este lunes, la Aemet mantiene el riesgo de nevadas en el interior de las provincias de Valencia y Alicante hasta mañana a las nueve de la mañana; pero, de producirse, serán "débiles". Las previsiones actuales sitúan la cota de nieve entre los 600 y los 800 metros, con un descenso hasta entre los 400 y 500 metros y un acumula de hasta dos centímetros en 24 horas.