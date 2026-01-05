Temperaturas bajo cero
La borrasca Francis amenaza con dejar el cuarto día de Reyes "más frío" en 80 años
La Aemet estima una temperatura media más de cinco grados inferior a la habitual para un 6 de enero
La masa de frío polar ártica y su confluencia con la borrasca Francis, aún desacoplada, ha provocado una madruga muy fría en la Comunitat Valenciana con temperaturas bajo cero y mínimas por debajo de los siete grados en muchos puntos del interior; en la Pobla de Benifassà se han registrado -7,3 grados, según los datos recopilados por la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet) y, en Castellfort, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha captado una mínima de -7,1 grados.
El frío y las heladas continuarán durante los próximos dos días con madrugadas con temperaturas iguales o incluso inferiores a las de la pasada noche. Hace unos días, la Aemet ya informó de que, con toda probabilidad, esta noche de Reyes será la más fría en 40 años. Este lunes la agencia pronostica que el 6 de enero será un "día muy frío" y, según las previsiones actuales, la temperatura media en la Comunitat Valenciana será cinco grados más baja de lo habitual para un Día de Reyes; una situación que se repetirá, también, el 7 de enero, el día de la 'vuelta al cole'.
El cuarto día de Reyes de "más frío"
Las previsiones de la Aemet, al mediodía de este lunes, estiman que el 6 de enero de 2026 será el cuarto día de Reyes más frío en casi 80 años, desde 1985, cuando se registraron 1,84 grados de media en toda la autonomía. De media, el mercurio registrará una temperatura de 2,98 grados durante toda la jornada, por lo que las mínimas negativas cercanas a los 10 grados se podrían repetir durante la próxima madrugada. Estos son cinco grados menos que el promedio habitual que, según la agencia, se queda en 7,96 grados.
Los 10 días de Reyes más fríos en la Comunitat Valenciana son los siguientes:
- 1985: 1,84º
- 1954: 2,70º
- 1997: 2,88º
- 2026: 2,98º (prevista)
- 2021: 3,05º
- 1977: 3,07º
- 1965: 3,27º
- 1953: 4,44º
- 1864: 4,44º
- 2009: 4,57º
Los más calurosos
Estos datos contrastan con los 6 de enero más calurosos, entre los que destacan los 12,88 grados de 1982, la máxima en estos 80 años. La mitad de estos corresponden a ejercicio del siglo XXI, lo que da una muestra del cambio climático y el calentamiento global. Estos son:
- 1982: 12,88º
- 2012: 12,71º
- 2008: 12,49º
- 1996: 12,06º
- 2001: 12,02º
- 2013: 11,66º
- 2014: 11,37º
- 1958: 11,37º
- 1968: 10,52º
¿Podría nevar en Reyes?
Después de las primeras nevadas de este lunes, la Aemet mantiene el riesgo de nevadas en el interior de las provincias de Valencia y Alicante hasta mañana a las nueve de la mañana; pero, de producirse, serán "débiles". Las previsiones actuales sitúan la cota de nieve entre los 600 y los 800 metros, con un descenso hasta entre los 400 y 500 metros y un acumula de hasta dos centímetros en 24 horas.
