Mínimas de hasta -7 grados: estos son los municipios donde se están congelando

Las temperaturas se han desplomado con la llegada de la masa de aire ártico a la Comunitat Valenciana que, aunque ha llegado más tarde de lo esperado y se ha desacoplado de la borrasca Francis, ya está dejando las primeras nevadas en puntos dels Ports y l'Alt Maestrat. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) rebajó el nivel de riesgo por nevadas para hoy -vaticinó que serán débiles- este domingo y las probabilidades de acumulados por encima de los cinco centímetros. Aún así, desde la agencia, han insistido en la "alta incertidumbre" respecto a la nieve para el lunes y el martes y, ante las primeras nevadas, Emergencias de la Generalitat Valenciana ha activado la situación 0 por nevadas en els Ports y l'Alt Maestrat, donde ya hay varias carreteras afectadas.

En cuanto a la caída de las temperaturas, los pronósticos no tenían dudas y, en la madrugada de este lunes, se han cumplido las previsiones. Ha hecho frió en la mayoría de la autonomía y mucho frío en algunos puntos, con mínimas que se han desplomado hasta los 7,3 grados negativos en el Baix Maestrat; concretamente en la Pobla de Benifassà, donde se ha registrado la mínima más baja, según la red de estaciones de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet). Por su parte, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) deja el registro más bajo en Castellfort, en la comarca dels Ports, con -7,1 grados.

Las mínimas más bajas

El mercurio ha caído notablemente durante la pasada madrugada y, de hecho, cerca de 70 estaciones de la red de Avamet han registrado temperaturas bajo cero durante la pasada madrugada. Los puntos de más frío han sido los siguientes:

La Pobla de Benifassa: -7,3º

Castellfort: -6,4º

Ares del Maestrat: -6,4º

Olocau del Rey: -5,9º

Vilafranca: -5,8º

Morella: -4,6º

Rosell: -4,4º

Catí: -4,1º

Vistabella del Maestrat: -4,1º

Puebla de San Miguel: -3,9º

Xinxotorres: -3,8º

La Aemet, por su parte, ha destacado los siguientes registros en sus redes sociales:

Castellfort: -7,1º

Fredes: -6.6º

Vilafranca: -5,3º

Morella: -5,1º

A -6 grados a las 11 h

El día de hoy va a ser de muy frío y, de hecho, las temperaturas van a ir descendiendo progresivamente a lo largo de la jornada, por lo que el mercurio no remontará hasta la mañana de Reyes y las mínimas se irán sucediendo a lo largo del día en muchos puntos, sobre todo del litoral y prelitoral. Por eso, en muchos puntos, siguen bajo cero a las once de la mañana -el cielo está cubierto en la mayoría de la autonomía- con -6,2 grados en la Pobla de Benifassà o los -5,1 grados de Ares del Maestrat, tal como registran las estaciones de Avamet.

Miguel Agost

A esta hora sigue haciendo mucho frío en los siguientes puntos:

La Pobla de Benifassà: -5,1º

Ares del Maestrat: -5,1º

Castellfort: -4,9º

Vilafranca: -4,9º

Olocau del Rey: -4,2º

Puebla de San Miguel: -3,7º

Castielfabib: -3,5º

Rosell: -3,4º

Vallanca: -3,4º

Vistabella del Maestrat: -3,1º

Dos madrugadas "frías" y "heladas"

El frío y las temperaturas bajo cero no serán un hecho aislado de este lunes, sino que se repetirán durante las dos próximas madrugadas que, según la Aemet, serán "muy frías" y con "heladas cerca del litoral". La presencia de la masa de aire ártico, unido al cielo despejado y al viento flojo, mantendrán el frío como mínimo hasta el miércoles; el jueves ya se espera un ascenso de las temperaturas.