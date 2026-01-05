Así está la celebración de las cabalgatas de los Reyes Magos municipio a municipio

El Día de Reyes se presenta marcado por la lluvia e incluso la nieve. De acuerdo con los distintos modelos de previsión meteorológica, el lunes se espera el momento más intenso del episodio de frío y nevadas asociado a la borrasca Francis. Ante los avisos emitidos por Aemet y los servicios de Emergencias, varios ayuntamientos valencianos han optado por aplazar o reubicar las cabalgatas de Reyes, uno de los actos más esperados por los niños.

La alerta de Protección Civil y Emergencias por nevadas a cotas bajas y precipitaciones intensas en distintas zonas de la provincia de Valencia, que se mantendrá al menos hasta el martes 6 de enero, ha obligado a adaptar la recepción de Sus Majestades de Oriente. Algunos consistorios han decidido trasladarla al propio día 6, pese a la posible confusión para los más pequeños, que recibirán los regalos antes de ver llegar a los Reyes Magos. Otros, por el contrario, han optado por celebrar la cabalgata en espacios cubiertos.

Estos son los municipios que han modificado sus cabalgatas:

La Costera

Xàtiva es una de las ciudades que ha pospuesto la tradicional cabalgata , que pasa a celebrarse el martes 6 de enero a las 12 horas. Desde el consistorio explican que, "por motivos de lluvia y de carga de trabajo", los Reyes de Oriente han decidido cambiar su calendario para este inicio de 2026 en la capital de la Costera. La decisión se toma también para garantizar la seguridad y el disfrute de los asistentes al evento. Canals, por su parte, como ha adelantado Levante-EMV, ha decidido trasladar la recepción a los Reyes Magos a un recinto cubierto, el pabellón Ricardo Tormo.

L’Alcúdia de Crespins también recibirá a Melchor, Gaspar y Baltasar este martes, 6 de enero, cuando la tradicional cabalgata recorrerá el pueblo a partir de las 10 horas. La salida será desde la calle Vicent Asensi hasta la Plaça de l’Ajuntament. Antes, los Reyes Magos visitarán la residencia de mayores, a las 9:30 horas, y a las 10 horas partirá la cabalgata desde la Casa de la Música. A las 12 se celebrará una misa en la parroquia de Sant Onofre. El ayuntamiento anuncia el cambio ante la previsión de lluvia para este lunes, aunque mantiene la entrega de regalos para este 5 de enero, a las 19:30 horas en la Casa de la Cultura.

Otro municipio donde también se ha retrasado la llegada de los Reyes Magos es la Llosa de Ranes, que recibirán a Melchor, Gaspar y Baltasar mañana martes, 6 de enero. La cabalgata será a las 11 horas, desde el Auditori, en la calle Alacant, hasta el ayuntamiento, pasando por el Camí Reial, la Glorieta, la calle la Creu y la Plaça Major. En la iglesia, se celebrará la adoración y después Sus Majestades los Reyes de Oriente repartirán los regalos a los niños y niñas por las casas del pueblo.

En Vallada, por su parte, los Reyes de Oriente adelantan una hora la cabalgata, que se mantiene este lunes, 5 de enero, pero se celebrará a las 18 horas. Por la mañana, a las 12 horas, el Patge Reial llegará a la localidad para anunciar la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar.

La Vall d’Albaida

Ontinyent y L’Olleria, dos localidades de esta comarca, han decidido aplazar esta celebración una jornada más. Los Reyes de Oriente recibirán a cubierto a niños y niñas en Agullent, la Sala Multiusos, a partir de las 18:30 horas. El acto incluirá la bienvenida de Melchor, Gaspar y Baltasar, la adoración y el saludo a los más pequeños del municipio. Sí se han suspendido el Campament Reial del día 4 y al Depòsit Reial, también previsto para este domingo pasado.

Por su parte, en Benigànim los Reyes Magos harán la entrega de regalos este lunes, 5 de enero, pero en el Auditori. La cabalgata no se realizará y se adapta el formato para que los niños y niñas puedan ver a los reyes en un recinto cerrado. La entrega de regalos será a partir de las 17 horas en el Auditori Paco Salvador. Tras la entrega, de 18 a 19 horas, los Reyes Magos saludarán en persona a los niños y niñas que lo deseen y que quieran hacerse una foto con ellos.

En Bellús, Sus Majestades los Reyes Magos trasladan el acto al centro CCM, donde repartirán los regalos. Antes acudirán a la iglesia, donde a las 18:30 horas realizarán la adoración al niño Jesús. Después se trasladarán al centro cultural. Montaverner, por su parte, ha aplazado el espectáculo infantil previsto para este domingo, 4 de enero. El Teatre Musical “Ya es Navidad” se ha reprogramado para el domingo 11 de enero, a las 18:30 horas en el Auditori. La lluvia ha impedido el desplazamiento de la compañía que representa el espectáculo y la concejalía de Cultura ha informado del cambio de fecha.

La Ribera

En la Ribera son cuatro los municipios que han pospuesto o modificado la llegada de los Reyes. En Cullera, el día 5 de enero únicamente habrá una recepción de Sus Majestades a las 19 horas en la Casa de la Cultura. La cabalgata, por su parte, queda pospuesta para el día 6 a las 17:30 horas. Por su parte, Alzira también aplaza la cabalgata de Reyes a la mañana del día 6 a partir de las 11:00 horas, acto que se convertirá en un "desfile de despedida". Algemesí no modifica la fecha, sino que traslada al pabellón municipal la entrega de cartas y la cabalgata de Reyes, que se harán en dos turnos para que puedan asistir el máximo número de niños posible. Lo mismo ocurre con Carcaixent, donde los Reyes harán su llegada a cubierto en el centro multiusos La Cadenera, aunque sin la tradicional cabalgata.

La Safor

En Gandia optan por vigilar el tiempo. Fuentes municipales confirman que se mantiene la cabalgata para este lunes. La previsión es que los Reyes Magos entren a las 17.50 horas por la montaña de Santa Anna, y estén en la explanada en la que inicia el camino a la ermita. A las 18.15 h Adoración del Jesuset en la Colegiata y a las 19 h inicio del desfile desde la plaza El·líptica, con el itinerario habitual. Sí se ha aplazado al martes por la tarde la llegada del emisario real. Se trata de un evento que incluye un espectáculo con drones y será en la plaza del Tirant.

En Tavernes de la Valldigna la cabalgata será mañana martes, 6 de enero. Tendrá el mismo formato y recorrido. Por lo tanto, el desfile saldrá desde la calle La Barca, zona Sequers, después de la recepción oficial por parte de la corporación municipal a las 17.30 horas en la plaza dels Furs. Pero este lunes los Reyes Magos estarán también en Tavernes, donde visitarán las residencias de la gente mayor y compartirán momentos de afecto y proximidad. Ya después, a las 19 horas, Sus Majestades serán recibidos en el ayuntamiento donde la alcaldesa, Lara Romero, les hará entrega de la llave que abre todas las casas del municipio, para que puedan repartir esta noche los regalos a todos los niños. Este acto se podrá seguir en directo a través del canal oficial de YouTube del Consistorio.

Oliva ha suspendido el desfile, pero los Reyes Magos sí tendrán su agenda habitual en la ciudad este lunes. Llegarán por mar al Club Náutico a las 12.30 horas y harán una recepción en el Centre Polivalent. A las 13.30 horas recepción en la parroquia de Sant Francesc. A las 14 horas visita a la Cruz Roja y entrega de regalos. A las 16 horas se pasarán por la residencia de ancianos y a las 17 horas por el convento de las clarisas.

El Camp de Morvedre

Las cabalgatas de Reyes aún están en duda en varios municipios del Camp de Morvedre, a la espera de ver cómo evolucionan la lluvia, el viento y el frío. Distintos ayuntamientos como Faura , Petrés y Algímia d’Alfara están pendientes de la meteorología para tomar una decisión mientras otros como Gilet mantienen sus planes iniciales de realizarla a partir de las 17:00 horas.

En Benavites , si las condiciones mejoran a lo largo de la tarde, los Reyes realizarán una pequeña cabalgata desde el polideportivo hasta la iglesia, donde también se llevará a cabo el reparto de regalos. Sin embargo, si continúa lloviendo, se evitará el desfile exterior y se acudirá directamente a la iglesia.

En el otro extremo están los más previsores, como Quartell y Quart de les Valls , que las han cambiado por recepciones en espacios cerrados como ya hizo Sagunt el pasado viernes a mediodía. Precisamente, en la capital comarcal, las entradas para ver a Sus Majestades se agotaron rápidamente, por lo que se han ido aumentando los pases para intentar llegar al máximo de pequeños y familias.

La Marina

Calp también trasladará la cabalgata de Reyes al martes 6 de enero. Así lo han acordado la comisión de fiestas y el ayuntamiento de la localidad debido a la previsión de fuertes lluvias para el lunes en la zona.

L'Horta

Puçol ha sido el primer municipio de la comarca en trasladar la celebración de la Cabalgata de los Reyes Magos, que tendrá lugar finalmente el martes 6 de enero a las 12:00 horas. Esta medida ha sido tomada por el Ayuntamiento gobernado por Paz Carceller, tras la previsión de lluvias y alerta prevista para el lunes 5.

Torrent también ha decidido optar por la precaución y finalmente traslad rá su Cabalgata de Reyes al martes 6 , a las 11horas. "Los Reyes se despedirán de los niños y niñas de la ciudad, tras una noche de duro trabajo", señalan desde el consistorio de Amparo Folgado.

El Ayuntamiento de Catarroja también ha informado que, por cuestiones meteorológicas, la Cabalgata de los Reyes Magos se traslada al Pabellón Municipal, situado en la Avenida Diputación, 7. Para facilitar la asistencia y garantizar la seguridad, el evento contará con dos pases, uno a las 17:00 horas, con apertura de puertas a las 16:30 horas, y un segundo a las 19:00 horas, con apertura de puertas a las 18:30 horas.

València

La ciudad de València se prepara para organizar y celebrar la Cabalgata de Reyes . Un festejo que, con el paso del tiempo, dentro de ese particular crecimiento exponencial de los acontecimientos populares, vive en situación de desborde. En este caso, es un acto totalmente centrado en el recorrido y, aunque haya aglomeración, no es de la totalidad de la plaza.

Pero la edición de este año está, y estará, en el aire. Dependerá de que Aemet decrete, según evolucione la situación meteorológica y decrete o no la Alerta Naranja. De momento, las cosas están evolucionando a mejor e incluso la probabilidad de lluvia ha bajado ya al 80 por ciento. Eso quiere decir que, si llueve, pero no hay alerta, tendrá lugar -salvo que la lluvia fuera un jarreo insoportable-. Pero no hay que olvidar que la ciudad de València albertó de la misma forma la Ofrenda de Fallas y se celebró a todos los efectos, porque no se impedía el desfile como tal, aunque fuera extraordinariamente incómodo. Extensible, además, a que, en València, la cabalgata "empieza" muy temprano: cuando, por la mañana, llega la venta de los asientos. Una jornada como ésta pone en evidencia que el sistema es primitivo y reclama una modernización: los asientos salen a la venta, pero no están garantizados porque no están numerados.