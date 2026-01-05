El Consell recupera a un 'ex' del gobierno de Camps para asesorar en Educación

El Consell continúa con su periodo de fichajes para sus distintas conselleries. Tras cumplir con los principales cargos, toca armar los equipos de asesores. En este sentido, el DOGV ha publicado la incorporación de uno nuevo para la Conselleria de Educación que, en realidad, supone un cierto regreso. Es el caso de Marc Agliata, nombrado como nuevo asesor de prensa del departamento que dirige Carmen Ortí.

Agliata no es nuevo en estas funciones: estuvo como responsable de comunicación con Justo Nieto, entonces titular de Empresas, Universidades y Ciencia, entre 2004 y 2005 con Francisco Camps al frente del Consell. Periodista formado en el CEU, antes de esta responsabilidad estuvo cuatro años como jefe de Informativos en Radio Nou. Desde 2005 periodista y director de Comunicación estratégica en Agliata RSCompany.