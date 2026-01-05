La ex embajadora María Ponte equipara el proceso abierto en Venezuela con la Transición española

Aunque duela admitirlo y a muchos venezolanos expatriados les extrañe, Delcy Rodríguez (la vicepresidenta de Nicolás Maduro, erigida ahora como actor de diálogo con Estados Unidos) se ha convertido en una figura clave en el proceso de democratización del país, que según Donald Trump se abre en Venezuela tras los ataques del sábado y la captura del hasta entonces presidente. Y es que el americano, más allá de darle su apoyo ex profeso, ha valorado su posición como persona capaz de controlar a los principales actores del país.

En estos términos, se pronuncia la ex diplomática de la Venezuela de Guaidó y opositora al régimen María Ponte, afincada en València, quien cree que la designación de Rodríguez es, principalmente, por considerarla una herramienta de transición: "Se debe generar un puente entre la criminalidad y la delincuencia, quienes tienen el poder actualmente en Venezuela, -, defiende- y un gobierno democrático, algo que no puede conseguirse de un día para otro". Por eso, insiste en que "la declaración de Trump no es de apoyo a Delcy propiamente dicho", sino como alguien capaz de "estabilizar la situación dentro, tanto con los grupos armados generados por el chavismo, como con los militares que integran el narcotráfico".

Las claves residen en el control del aparato político, social y militar del chavismo. Pese al descabezamiento del régimen, el chavismo sigue al frente del país y controla todas las esferas sociales, tanto políticas como civiles y sin una figura que pueda encauzarlas, tal como reconoce Ponte, la transición sería ardua y complicada. "La clave es quien controla todo el aparato represor y de delincuencia dentro del país", proseguido, a la vez que explica que no tienen "toda la información" de lo acontecido en Venezuela desde la madrugada del sábado.

Transición a la española

Pasar del régimen a un estado democrático no es una tarea sencilla, directa, ni tampoco automática; para muestra la Transición española, a la cual hace referencia Ponte, quien se integró en el equipo de Presidencia de Carlos Mazón en agosto de 2025. Ella no duda en comparar el proceso abierto en Venezuela con el que se produjo en España tras la muerte del dictador Franco. "Es lo que ocurrió en España tras la muerte del dictador -, esgrime- que se generó un puente hacia la democracia y no una ruptura total porque el ejército seguía teniendo un poder destacable". Ahora, en Venezuela, la opción marcada por Trump, más allá del control de las explotaciones petrolíferas, parece que se centra en legar en manos del propio chavismo, encarnado en la figura de Rodríguez, el camino hacia su propio final y, así, contentar a los opositores y exiliados venezolanos, quienes demandan la apertura de un proceso "libre y democrático" para abrir una nueva etapa en el país.

El final de la dictadura española mantuvo a algunas de las principales figuras del franquismo en puestos relevantes, entre ellos el propio Juan Carlos I, a quien Franco nombró como sucesor y se convirtió en Jefe del Estado; Carlos Arias Navarro, último presidente del Caudillo que se mantuvo en su cargo hasta 1976; Adolfo Suárez, designado por el Borbón como presidente encargado de desmontar las instituciones franquistas, pese a haber sido secretario general del Movimiento Nacional; o Manuel Fraga, ministro de Franco y uno de los fundadores de Alianza Popular, el antecedente del Partido Popular.

Delegada para la Hispanidad de Mazón

En agosto de 2024, el Consell amplió la estructura de Presidencia con el cargo de delegada para la Hispanidad y la Libertad para el que fichó a Ponte. "Actuará como puente para la organización y ejecución de propuestas de las diferentes consellerias para facilitar la participación de las personas procedentes de otros países aprovechando mejor los recursos públicos", explicaron desde la Generalitat en el momento de su nombramiento.

Fue embajadora de Venezuela en Bélgica y la Unión Europea representando al llamado "gobierno interino" que encabezó Juan Guaidó. A principios de mayo, aprovechando la visita de Edmundo González, el candidato a las últimas elecciones (que ganó, según organismos internacionales como el Parlamento Europeo), fue elegida portavoz autonómica de las Asociaciones Venezolanas de la Comunitat Valenciana.