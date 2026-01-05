La Comunitat Valenciana es la autonomía que más gasta en la lotería de El Niño

El sorteo de El Niño repartirá un total de 770 millones de euros en premios. Y los valencianos están preparados para recoger un buen pellizco, o eso esperan, pues la Comunitat Valenciana es la autonomía que más dinero ha gastado para el sorteo del 6 de enero.

Con 139.157.600 euros gastados, es la primera comunidad en consignación de lotería para el sorteo extraordinario de El Niño de 2026, que se celebrará el día de Reyes, según datos de Loterías y Apuestas del Estado. Esto es una media de 26,17 euros por valenciano en décimos. Para la Comunitat Valenciana se han emitido 695.788 billetes, según los mismos datos.

Valencia, la que más gasta

Por provincias, la de Valencia es la que mayor consignación de lotería tiene para este sorteo de El Niño, un total de 81.992.200 euros; seguida de la de Alicante, con 44.744.400 euros. La provincia de Castellón cuenta 12.421.000 euros consignados.

Por habitante, en Valencia la media se coloca en cabeza con 30,26 euros, seguida de la de Alicante, con 22,47 euros y Castellón, con 20,17 euros.

Por lo que respecta al número de billetes emitidos, la provincia de Valencia tiene 409.961 del total; la de Alicante 223.722, y la de Castellón, 62.105.

Inversión en lotería en España

Por detrás de este territorio se encuentra en segundo lugar Andalucía, con 133.378.000 euros consignados; la comunidad de Madrid, en tercer puesto con 124.940.600 euros; y Cataluña, en cuarta posición con 104.135.600 euros. En quinto y sexto lugar están Castilla y León, con 71.734.800 euros, y Galicia, con 53.169.000 euros consignados.

En el conjunto de España se han consignado para el sorteo de El Niño de 2026 un total de 911.903.000 euros, con 18,77 euros de media por habitante. Para esta ocasión se han consignado en el conjunto del país 4.559.515 billetes.

¿A qué hora es el sorteo?

El sorteo de El Niño de 2026 se celebrará el próximo 6 de enero, a las 12.00 horas, en el salón de sorteos de Loterías y Apuestas del Estado por el sistema de bombos múltiples, ha precisado esta entidad.

La emisión de lotería para esta ocasión es de 55 series de 100.000 billetes cada una, al precio de 200 euros y divididos en décimos de 20 euros.

¿Cuánto toca por premio?

El total de la emisión asciende a 1.100 millones de euros. A premios se destina el 70 por ciento de esa emisión, 770 millones de euros. Los premios más importantes son un primer premio de 2 millones por serie; un segundo premio de 750.000 euros por serie; y un tercer premio de 250.000 euros por serie.

El segundo sorteo más importante

En 1941 se configura el sorteo del 6 de enero "con personalidad y denominación propias, hasta convertirse en el segundo sorteo en importancia de la Lotería Nacional" española, ha detallado la entidad. Igualmente, ha señalado que no fue hasta 1966 cuando la denominación de Sorteo de El Niño aparece en las listas oficiales de premios.

Estos sorteos empezaron a otorgar reintegros en 1942 y, desde 1946, premios de terminación y de reintegro. Todos los sorteos se han celebrado ininterrumpidamente por el sistema antiguo o tradicional hasta 1965, y por el sistema moderno o de bombos múltiples desde el siguiente año.