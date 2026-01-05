La magia de la Cabalgata de Alcoi puede con la lluvia y el frío

No hay nada que pueda con la ilusión y la magia, y más si, como es el caso, la Cabalgata de Reyes Magos de Alcoi, la más antigua de España, está de por medio.

Así se ha podido constatar en la fría noche de este lunes 5 de enero, en la bajo una lluvia intermitente las calles de la ciudad han vuelto a estar abarrotadas de público, mayoritariamente infantil, para contemplar el tradicional desfile de Melchor, Gaspar y Baltasar, que se está desarrollando sin incidencias y dentro de lo previsto tras adaptarse a las inclemencias meteorológicas.

A lomos de tres impresionantes dromedarios, Sus Majestades de Oriente están repartiendo afecto y emoción a los más pequeños, en un acto, eso sí, que ha carecido de uno de sus elementos más característicos, como es el de los pajes trepando con sus escaleras a los balcones.

Un momento de la Cabalgata de Alcoy / Juani Ruz

Las adversidades meteorológicas han aconsejado realizar, por motivos de seguridad, el reparto de los paquetes por el interior de los edificios, pero, eso sí, con la premisa de que ningún niño se quedara sin su regalo.

Habían sido varias las reuniones celebradas a lo largo de los días previos en el Ayuntamiento para concretar qué se hacía con la Cabalgata ante el temporal que ha traído consigo la borrasca Francis y una masa de aire ártico. Con anterioridad se había suspendido el Campamento Real del Preventorio, sustituido por otro en formato más pequeño en la Plaça de Dins.

Pero desde un principio, y en lo que respecta al desfile de los Reyes Magos, la premisa era que los niños no se podían quedar sin la noche más mágica del año. Y con esa pretensión, y como no podía ser de otra forma, la resolución final fue clara: mantener la Cabalgata, aunque adaptándose a los imponderables.

Y así ha sido. A las seis de la tarde, desde lo alto de El Camí, la comitiva real ha iniciado el recorrido por el centro de la ciudad, aún a pesar de la fina pero persistente lluvia, y a unas temperaturas cada vez más gélidas conforme ha ido avanzando una noche en la que se esperaba una mínima, ya en la madrugada del martes, que podía llegar a -4 grados en Alcoi.

Otro momento de la Cabalgata de Alcoy / Juani Ruz

Todo con el objetivo de llevar la ilusión a los más pequeños, a través de un desfile que, eso sí, se ha intentado agilizar al máximo con la finalidad de evitar una excesiva exposición a los elementos.

Un séquito de mil personas

El séquito llegado desde Oriente ha sido el habitual en una Cabalgata que desde hace muchos años mantiene su mismo esquema.

Alrededor de 1.000 personas han formado parte del acto, entre ellos 400 pajes, que se han encargado del reparto de los paquetes, como queda dicho, sin usar las características escaleras, aunque con la misma efectividad. Junto a ellos, una comitiva integrada por heraldos, antorcheros, los escoltas, el portador de la estrella, las bandas de música alcoyanas y los grupos de danzas Carrascal y Sant Jordi.

Todos escoltando a los grandes protagonistas del acto, Melchor, Gaspar y Baltasar que, como no podía ser de otra forma, han irrumpido a lomos de tres preciosos dromedarios, desde los que iban besando a los niños y niñas que sus padres acercaban a las monturas reales para que pudiesen recibir su afecto. La Cabalgata ha ido avanzando contra viento y marea, en medio del aplauso de las miles de personas que, una vez más y pese a las adversidades, han abarrotado el recorrido.

Adoración

Como es habitual, y coincidiendo con la llegada a la plaza de España, el desfile está viviendo su momento más espectacular con el acto de la Adoración, que se desarrolla en estos momentos.