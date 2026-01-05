En Directo
Última hora del temporal de frío y nieve en Valencia: empieza a nevar en la C. Valenciana
Emergencias ha activado la alerta amarilla por nevadas en el interior sur de Castellón e interior de las provincias de Valencia
Este lunes se acrecentará la borrasca Francis con la entrada de una masa de aire ártico, que ha llevado a la agencia a decretar un aviso amarillo por nevadas en el interior norte de Valencia, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).
El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha actualizado a última hora de la tarde de este domingo las alertas meteorológicas vigentes en la Comunitat Valenciana, que se mantiene en nivel amarillo por nevadas en todo el interior de la autonomía, según informa el 112 GVA en su cuenta de X.
En la provincia de Alicante ha decretado el fin de la alerta naranja por lluvias en el litoral norte y se mantiene el nivel amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral y por nevadas en todo el interior.
Alerta amarilla
En Valencia, ha declarado la finalización de la alerta amarilla por lluvias en el litoral e interior sur y por fenómenos costeros en el litoral sur. Según la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la mar gruesa de primeras horas del día en aguas de Valencia y el norte de Alicante ha dejado olas de más de tres metros.
En relación con la alerta por nieve, según Aemet, las zonas del interior de Valencia y del interior norte de Alicante tienen una probabilidad "bastante alta" de que nieve más de 1 mm entre la mañana de mañana y la madrugada del martes y probabilidad de más de 5 mm es más baja, pero en algunos puntos del 40 por ciento.
Los 1 mm y 5 mm de nieve (en agua equivalente) "no se traduce automáticamente en uno o cinco centímetros de espesor de la capa de nieve, porque será nieve húmeda con menos espesor, pero todavía persiste el riesgo de nevadas mañana y la madrugada del martes".
Las carreteras afectadas en Valencia
En la N-330 (PK 269.0 - 233.0), hay nieve, pero la DGT informa de que su nivel es verde, pero con prohibición de adelantar vehículos pesados. En la A-3, en ambos Sentidos, hay quitanieves/sal en la vía y hay circular con precaución. Igual que A-23 Barracas, con el mismo nivel es verde. Cerca de València, con restricciones temporal de velocidad a 60 km/h y restricción a vehículos pesados, se encuentra en nivel amarillo la N-234 en Calamocha (Teruel).
Tráfico recomienda que se consulte la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha
Empieza a nevar en la C. Valenciana
Empieza a nevar en la C. Valenciana, concretamente entre Torrebaja y Talayuelas. La Dirección General de Tráfico anuncia que están todos los carriles afectados por nieve y los vehículos pesados tienen prohibido adelantar.
Alerta amarilla por nevadas en el interior sur de Castellón e interior de las provincias de Valencia
Lluís Pérez
La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?
¿Cuándo nevará en la Comunitat Valenciana? Esa es la pregunta que se están haciendo miles de valencianos desde hace días. Los avisos por nevadas inusualmente importantes y a cotas especialmente bajas llevan días presentes y, lo cierto, es que de momento no se han producido.
Gandía sí mantiene la cabalgata
La cabalgata de Gandía tendrá lugar, como estaba prevista. A las 17:50h llegada de los Reyes Magos de Oriente a la explanada inicio camino a la Ermita de Santa Anna. A las 18:15h Adoración del Jesuset en la Insigne Colegiata de Gandia y a las 19:00h Inicio de la Cabalgata de los Reyes Magos en la Plaça El·liptica.
Alcoy modifica su Cabalgata de Reyes
Alcoy ha decidido mantener la celebración del Bando Real, este domingo, y la Cabalgata, este lunes, aunque adaptando su desarrollo a las condiciones meteorológicas del momento, con el fin de garantizar la seguridad del público.
Se mantiene, por tanto, el horario previsto para su Cabalgata, aunque se introducen modificaciones relevantes por motivos de seguridad. Entre ellas, se elimina el icónico uso de escaleras por parte de los pajes, por lo que el reparto de regalos se realizará exclusivamente en el interior de los edificios. El acto de la Adoración se desarrollará de forma más ágil y el espectáculo piromusical quedará condicionado a la evolución del tiempo y los grupos de danzas seguirán el mismo protocolo aplicado en el Bando Real.
Lluís Pérez
El temporal deja ya más de 122,2 l/m2: estos son los municipios valencianos donde más está lloviendo
Los pronósticos de la borrasca Francis están dando en el clavo; al menos en esta primera parte del temporal, en su episodio de precipitaciones, faltará ver qué ocurre a partir de mañana con la nieve. Como publicaba Levante-EMV este domingo, se esperaban registros por encima de los 100 litros por metro cuadrado en varios puntos de la Marina, la Safor y la Costera y es, precisamente, lo que ha ocurrido climatológicamente hablando durante las últimas horas.
Pincha aquí para leer la información completa
Lluís Pérez
La borrasca Francis descarga con fuerza en la Marina, la Safor y la Costera con más de 100 l/m2 antes de las nevadas
Los efectos de la borrasca Francis se vienen notando desde la tarde de ayer en la Comunitat Valenciana porque a las ocho se activó el aviso amarillo por lluvias decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en el sur de la provincia de Valencia y el litoral norte de la de Alicante. Era solo el inicio de este temporal en dos partes: la primera de lluvia, con especial fuerza el domingo; y la segunda de nieve, a partir de lunes cuando se produzca la entrada de una masa de aire ártico, que ha llevado a la agencia a decretar un aviso naranja por nevadas en el interior norte de Valencia y sur de Castellón, donde la cota de nieve podría caer hasta los 200 metros.
¿Dónde lloverá más?
Pincha aquí para leer la información completa
Lluvias orográficas de "libro"
¿Por qué está lloviendo en la sierra y no en la costa? Como explican desde la cuenta de X de la Associació Valenciana de Meteorología (Avamet), este fenómeno se produce porque el viento de gregal llega repleto de humedad y, como está obligada a ascender hacia las sierras, es donde se producen las precipitaciones. Ni en la costa, ni al otro lado de las montañas, llega la lluvia. "Son lluvias orográficas de libro", afirman en sus redes sociales.
Las nevadas pueden ser "menos intensas"
La actualización de las previsiones meteorológicas lleva a la Aemet a rebajar el nivel de aviso por nevadas para mañana, el cual desciende a nivel amarillo en todo el interior, cuando hasta ayer se preveía de nivel naranja. El cambio se debe a que la entrada de "aire ártico muy seco va a ser algo más tardía" y la "interacción con la masa templada y húmeda va a estar desacoplada".
Aún así, se mantiene la probabilidad entre el 70 y el 80 % de que se acumule el equivalente a un litro por metro cuadrado de nieve en puntos del interior de la provincia de Valencia.
- La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?
- Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
- La borrasca Francis descargará con fuerza en la Marina, la Safor y la Costera con más de 100 l/m2 antes de las nevadas
- La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
- ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
- El temporal deja ya más de 134,4 l/m2: estos son los municipios valencianos donde más está lloviendo
- Sin consuelo: Cuatro familias destrozadas por la tragedia de Indonesia
- La familia confirma que el cuerpo hallado en Indonesia es el de uno de los menores valencianos desaparecidos en el naufragio