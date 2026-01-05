Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Última hora del temporal de frío y nieve en Valencia: empieza a nevar en la C. Valenciana

Emergencias ha activado la alerta amarilla por nevadas en el interior sur de Castellón e interior de las provincias de Valencia

Las imágenes de Morella cubierta de nieve en Navidad

Íñigo Roy

Lluís Pérez

Jaime Roch

València

Este lunes se acrecentará la borrasca Francis con la entrada de una masa de aire ártico, que ha llevado a la agencia a decretar un aviso amarillo por nevadas en el interior norte de Valencia, según la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

El Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat ha actualizado a última hora de la tarde de este domingo las alertas meteorológicas vigentes en la Comunitat Valenciana, que se mantiene en nivel amarillo por nevadas en todo el interior de la autonomía, según informa el 112 GVA en su cuenta de X.

En la provincia de Alicante ha decretado el fin de la alerta naranja por lluvias en el litoral norte y se mantiene el nivel amarillo por fenómenos costeros en todo el litoral y por nevadas en todo el interior.

Alerta amarilla

En Valencia, ha declarado la finalización de la alerta amarilla por lluvias en el litoral e interior sur y por fenómenos costeros en el litoral sur. Según la delegación territorial de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), la mar gruesa de primeras horas del día en aguas de Valencia y el norte de Alicante ha dejado olas de más de tres metros.

En relación con la alerta por nieve, según Aemet, las zonas del interior de Valencia y del interior norte de Alicante tienen una probabilidad "bastante alta" de que nieve más de 1 mm entre la mañana de mañana y la madrugada del martes y probabilidad de más de 5 mm es más baja, pero en algunos puntos del 40 por ciento.

Los 1 mm y 5 mm de nieve (en agua equivalente) "no se traduce automáticamente en uno o cinco centímetros de espesor de la capa de nieve, porque será nieve húmeda con menos espesor, pero todavía persiste el riesgo de nevadas mañana y la madrugada del martes".

