Carreteras afectadas en Valencia por el temporal de nieve
En la carretera A-3 hay quitanieves/sal en ambos sentidos de la vía
Un accidente en la CV-35 a causa de la lluvia dificulta el tráfico de entrada a la ciudad
El temporal de nieveafecta a varias carreteras de la Comunitat Valenciana en el inicio de la mañana de este lunes, pero no han cerrado al tráfico ninguna de ellas, ya que no están en nivel negro, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).
Concretamente, en la N-330, entre Torrebaja y Talayuelas, en el Rincón de Ademuz, desde el kilómetro 269.0 al 233.0, hay nieve, pero la DGT informa de que su nivel es verde, pero se circula con la prohibición de adelantar vehículos pesados. Igual que en la A-23 a la altura de Barracas, con el mismo nivel es verde.
Tráfico restringido en Morella
En la N-232 en Morella, desde el kilómetro 64 al 77.4 en Pobla d'Alcolea también se circula con precaución debido a la nevada. De la misma forma, por meteorología adversa, hay circulación condicionada en la carretera CV-15 desde el kilómetro 40 en Torre-Beltrán, en Castellón. La carretera CV-12 en Santa Elena por el temporal de nieve. En la CV-15, entre Ares del Maestrat y Villafranca del Cid, en ambos sentidos el nivel de servicio también es verde.
Quitanieve en la A-3
En la A-3, en ambos sentidos, hay quitanieves/sal en la vía y hay que circular con precaución. Cerca de València, con restricciones temporal de velocidad a 60 km/h y restricción a vehículos pesados, se encuentra en nivel amarillo la N-234 en Calamocha (Teruel). Tráfico recomienda que se consulte la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha. La carretera A-3 es una vía de alta capacidad que puede verse afectada por este episodio invernal de nieve. La A-3, Autovía del Este, es uno de los ejes vertebradores de la Red de Carreteras del Estado ya que conecta Madrid con Valencia y sostiene el principal corredor viario hacia el Mediterráneo.
Accidente en la CV-35
Un accidente en la CV-35 dificulta el tráfico en València este lunes por la mañana, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). Un turismo ha volcado a causa de la lluvia y complica el tráfico de entrada a la ciudad hacia la CV-31, en dirección Feria de Muestras en el término municipal de Paterna. Hay estrechamento de carril y, al menos, hay un kilómetro de retención.
