Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Nieve en ValenciaTemporal de lluviasDónde llueveDirecto temporalPolémica cabalgata ReyesTragedia en Indonesia
instagramlinkedin

Ola de frio

Carreteras afectadas en Valencia por el temporal de nieve

En la carretera A-3 hay quitanieves/sal en ambos sentidos de la vía

Un accidente en la CV-35 a causa de la lluvia dificulta el tráfico de entrada a la ciudad

Cámara de Avamet situada en Benafigos.

Cámara de Avamet situada en Benafigos. / Avamet

Jaime Roch

Jaime Roch

València

El temporal de nieveafecta a varias carreteras de la Comunitat Valenciana en el inicio de la mañana de este lunes, pero no han cerrado al tráfico ninguna de ellas, ya que no están en nivel negro, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

Concretamente, en la N-330, entre Torrebaja y Talayuelas, en el Rincón de Ademuz, desde el kilómetro 269.0 al 233.0, hay nieve, pero la DGT informa de que su nivel es verde, pero se circula con la prohibición de adelantar vehículos pesados. Igual que en la A-23 a la altura de Barracas, con el mismo nivel es verde.

Tráfico restringido en Morella

En la N-232 en Morella, desde el kilómetro 64 al 77.4 en Pobla d'Alcolea también se circula con precaución debido a la nevada. De la misma forma, por meteorología adversa, hay circulación condicionada en la carretera CV-15 desde el kilómetro 40 en Torre-Beltrán, en Castellón. La carretera CV-12 en Santa Elena por el temporal de nieve. En la CV-15, entre Ares del Maestrat y Villafranca del Cid, en ambos sentidos el nivel de servicio también es verde.

Quitanieve en la A-3

En la A-3, en ambos sentidos, hay quitanieves/sal en la vía y hay que circular con precaución. Cerca de València, con restricciones temporal de velocidad a 60 km/h y restricción a vehículos pesados, se encuentra en nivel amarillo la N-234 en Calamocha (Teruel). Tráfico recomienda que se consulte la información del tiempo y del tráfico antes de emprender la marcha. La carretera A-3 es una vía de alta capacidad que puede verse afectada por este episodio invernal de nieve. La A-3, Autovía del Este, es uno de los ejes vertebradores de la Red de Carreteras del Estado ya que conecta Madrid con Valencia y sostiene el principal corredor viario hacia el Mediterráneo.

Noticias relacionadas y más

Nevada en Bocairen en marzo de 2021.

Nevada en Bocairen en marzo de 2021. / PERALES IBORRA

Accidente en la CV-35

Un accidente en la CV-35 dificulta el tráfico en València este lunes por la mañana, según ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT). Un turismo ha volcado a causa de la lluvia y complica el tráfico de entrada a la ciudad hacia la CV-31, en dirección Feria de Muestras en el término municipal de Paterna. Hay estrechamento de carril y, al menos, hay un kilómetro de retención.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

  1. La Aemet actualiza la previsión de nieve en la Comunitat Valenciana: ¿Por qué no está nevando?
  2. Requena recomienda a sus vecinos almacenar comida para una semana y combustible ante el riesgo de nevadas desde el domingo
  3. La borrasca Francis descargará con fuerza en la Marina, la Safor y la Costera con más de 100 l/m2 antes de las nevadas
  4. La borrasca Francis amenaza la C. Valenciana con un temporal a dos tiempos y nieve por debajo de 200m
  5. ¿Nevará en València?: Protección Civil y Emergencias alertan por nevadas en cotas muy bajas hasta el martes
  6. El temporal deja ya más de 134,4 l/m2: estos son los municipios valencianos donde más está lloviendo
  7. Sin consuelo: Cuatro familias destrozadas por la tragedia de Indonesia
  8. La familia confirma que el cuerpo hallado en Indonesia es el de uno de los menores valencianos desaparecidos en el naufragio

La ola de frío desplomará la cota de nieve hasta los 400 metros en València

La ola de frío desplomará la cota de nieve hasta los 400 metros en València

Mínimas de hasta -7 grados: estos son los municipios donde se están congelando

Mínimas de hasta -7 grados: estos son los municipios donde se están congelando

80 entidades firman contra el Decreto de Convivencia por "invisibilizar la violencia de género"

80 entidades firman contra el Decreto de Convivencia por "invisibilizar la violencia de género"

Carreteras afectadas en Valencia por el temporal de nieve

Carreteras afectadas en Valencia por el temporal de nieve

Última hora del temporal de frío y nieve en Valencia: empieza a nevar en la C. Valenciana

Última hora del temporal de frío y nieve en Valencia: empieza a nevar en la C. Valenciana

La ex embajadora María Ponte equipara el proceso abierto en Venezuela con la Transición española

La ex embajadora María Ponte equipara el proceso abierto en Venezuela con la Transición española

El desacople de Francis con la masa ártica retrasa y rebaja las nevadas, aunque se mantiene el riesgo

El desacople de Francis con la masa ártica retrasa y rebaja las nevadas, aunque se mantiene el riesgo

Una hermandad en Torrent, un bar en Pedralba o un robo en Novelda: cuando la lotería acaba en los tribunales

Una hermandad en Torrent, un bar en Pedralba o un robo en Novelda: cuando la lotería acaba en los tribunales
Tracking Pixel Contents