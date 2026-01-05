El desacople de Francis con la masa ártica retrasa y rebaja las nevadas, aunque se mantiene el riesgo

La diversidad de predicciones de los diferentes modelos meteorológicos han otorgado una alta incertidumbre a la segunda parte del temporal en dos tiempos provocado por la borrasca Francis y que azota desde el sábado la Comunitat Valenciana. Los pronósticos de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) daban por seguro un episodio de bajas temperaturas, con un descenso de hasta 10 grados desde el viernes, y precipitaciones "localmente fuertes", como las registradas ayer en las comarcas de la Safor y la Marina, que dejaron una precipitación acumulada de más de 130 litros por metro cuadrado desde la medianoche en localidades como la Vall d'Ebo, según los datos de la Associació Valenciana de Meteorologia (Avamet).

La clave, de ahí las discrepancias entre los modelos, se centraba en el punto exacto de colisión entre la borrasca Francis, portadora de las lluvias, y la masa de aire ártico frío, la causante de la bajada de las temperaturas. La combinación de la humedad y el descenso térmico da como resultado las nevadas que pueden dejar acumulados de dos centímetros en zonas del interior. Sin embargo, la Aemet retrasó y rebajó ayer la previsión de nevadas; el sábado había previsto avisos de nivel naranja -peligro importante- por nevadas en el interior de Valencia y Castellón, que ayer domingo se rebajaron a nivel amarillo -peligro bajo- y se extendieron a las comarcas occidentales de Alicante.

Nevadas menos significativas

Eso no significa que no vaya a nevar, pero sí que las nevadas se prevén "menos intensas". El motivo es que la llegada de la columna de aire ártico, muy fría y seca según la Aemet, llegará unas "horas después de lo inicialmente previsto" y esto tiene como resultado un desacople con la borrasca Francis; es decir, que cuando las temperaturas caigan drásticamente, la humedad de la masa templada del temporal ya habrá descargado el grueso de las precipitaciones. Durante el lunes, la borrasca desplaza su centro al sureste de la Península Ibérica y la lluvia será más copiosa en Murcia y el este de Andalucía.

Como consecuencia, las nevadas más significativas se trasladan al vértice entre Albacete, Cuenca y Valencia; el sábado se esperaba que este se produjera entre Teruel, Castellón y Valencia. En este contexto, la probabilidad de nevadas significativas ha caído por debajo del 80 % en las comarcas de interior y solo mantiene este nivel de certidumbre en la provincia de Valencia. En els Ports, por ejemplo, donde se daba casi por segura una nevada de hasta cinco centímetros de espesor, las probabilidades de nieve se han precipitado por debajo del 10 %. Aún así, algunos puntos de la autonomía siguen contemplando un 40 % de opciones de que caigan cinco l/m2 de nieve.

Según la Aemet, la probabilidad más alta de acumulación de más de un centímetro de nieve -se llegaron a pronosticar más de 10 cm- se concentra a partir del mediodía del lunes y en la madrugada del martes, cuando se registre, con toda probabilidad, la noche de Reyes más fría en 40 años. Sin embargo, la agencia estatal sigue manteniendo "la incertidumbre" para los dos próximos días e irá actualizando sus pronósticos a medida que se actualicen los modelos.

Nieve "húmeda"

Las nevadas -si se producen- tendrán una doble característica: serán húmedas y de menor espesor. Por eso, la Aemet especifica que la cantidad equivalente en agua -es decir, el total en litros por metro cuadrado- que se precipite en forma de nieve no se "traduce automáticamente" en la misma cantidad de "espesor de la capa de nieve".

Nieve en Castell de Castells en enero de 2023. / Fernando Bustamante

Aunque con "baja probabilidad", la cota de nieve en el tercio norte de la Comunitat Valenciana caerá hasta los 500 metros para este lunes; en días anteriores, la propia agencia estatal la situaba en el entorno de los 300 metros y por debajo de los 200 en algunos puntos. En contraposición, la cota cae en el resto de la autonomía hasta situarse entre 500 y 1.000 metros en la zona central y los 800 o 1.000 metros en el tercio sur. En esta última zona, el riesgo de nevadas se extiende hasta las primeras horas del martes, una jornada en la que podría nevar por debajo de entre 400 y 500 metros de altitud.